A prisión envían a dos hombres, por tráfico de drogas y violación a una fémina

Detención judicial decretó un juez de los tribunales ceibeños contra Selvin Martínez por tráfico de drogas y prisión preventiva a Óscar Hernández por el delito de violación.

