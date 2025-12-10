  1. Inicio
Conductor de rastra rompe el silencio: "No fue mi intención matarlos"

Presentan requerimiento fiscal contra Marco Torres, conductor de rastra señalado de provocar la muerte de un padre y su hijo en La Ceiba, tras atropellarlos cuando se desplazaban en motocicleta.

