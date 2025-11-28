Elecciones Honduras
Video del accidente en el que murió el ingeniero Miguel Madrid
La grabación muestra cómo la grúa avanza a gran velocidad y pierde totalmente el control en una curva.
Redacción La Prensa
28 de noviembre de 2025 a las 09:11
Redacción La Prensa
