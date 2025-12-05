  1. Inicio
Revelan video del momento que carro embiste a barrendero en Villanueva

Una cámara de seguridad captó el momento en que un carro embiste y acaba con la vida de un señor, de oficio barrendero, en una de las calles del municipio de Villanueva, Cortés.

