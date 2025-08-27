Zonas con lluvias por ingreso de onda tropical este miércoles en Honduras

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) pronosticó las condiciones climáticas que predominarán este miércoles 27 de agosto de 2025 en los diferentes departamentos de Honduras.

Copeco explicó que para esta jornada se esperan lluvias y tormentas eléctricas en diferentes zonas del territorio hondureño debido al ingreso de una onda tropical.

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno climático estará generando precipitaciones débiles, moderadas y ocasionalmente fuertes, acompañadas de actividad eléctrica en las regiones del norte, oriente y algunas áreas del centro del país.

Asimismo, la entidad de predicción meteorológica indicó que durante la tarde y noche la humedad proveniente del océano Pacífico provocará lluvias y chubascos en sectores del sur y suroccidente.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a derrumbes, inundaciones repentinas y crecidas de ríos o quebradas, ante las condiciones inestables que se estarán registrando a lo largo del día.