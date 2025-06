Xiomara Castro entrega bonos tecnológicos a 650,000 productores

Catacamas, Olancho

La mandataria lamentó que existan sectores que cuestionen la inversión en la producción nacional, pese a que, según sus palabras, en administraciones pasadas no se ofrecieron beneficios similares.

“Debemos entender que en tres años y medio no es fácil cambiar lo que no hicieron en doce años, siete meses, ni que tuviéramos magia en nuestras manos”, afirmó.

A pesar del “desastre financiero” con el que recibió el país, aseguró que “estamos haciendo obras, no les he fallado como presidenta, estoy llegando con proyectos a dar respuesta”. “Y a pesar de eso, nadie en la historia de este país ha sido tan criticada y señalada como he sido yo, como mujer y como presidenta”, expresó.