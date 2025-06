Castro inaugura planta eléctrica en Yoro y suma 16 megaproyectos

El Progreso, Yoro

Castro dijo que antes del golpe de Estado de 2009, cuando Rixi Moncada era gerenta de la Enee, la empresa tenía un superávit de 175 millones de lempiras. Sin embargo, a febrero de 2022, la deuda ascendía a 80,000 millones de lempiras, señaló a la administración anterior como responsable del endeudamiento.

La mandataria sostuvo que no busca cambiar la agenda mediática de las empresas corporativas que, a su juicio, no reconocen las obras de su gobierno. “Esa mediática no la vamos a cambiar, y a estas alturas y no me interesa. Lo que me interesa son los que están aquí: el pueblo, porque es el pueblo el que reconoce, el que lo dice y lo publica”.

La presidenta respaldó a Rixi Ramona Moncada para continuar con el proceso de transformación del país. “Mi confianza está en otra mujer, que cuenta con toda la dignidad y el conocimiento: esa persona se llama la abogada Rixi Ramona Moncada”.