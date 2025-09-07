Distribuyen vitaminas a mujeres y adultos mayores

Honduras

Más de 129,000 frascos de multivitaminas serán distribuidos en seis departamentos del país como parte de la campaña nacional “Para ti y tu bebé”. La iniciativa busca apoyar la nutrición de mujeres embarazadas, madres en etapa de postparto y adultos mayores, con entregas gratuitas en al menos 80 centros de salud.

La campaña, desarrollada por tercer año consecutivo, es impulsada por la Fundación Funazucar en alianza con la Asociación CEPUDO – Food for the Poor (FFTP) y cuenta con el respaldo del Catholic Medical Mission Board (CMMB).

Los organizadores aseguran que estos suplementos ayudan a prevenir deficiencias nutricionales, favorecen el desarrollo de los bebés durante el embarazo y fortalecen la salud de las madres en la etapa de lactancia. También se incluyen entregas para personas mayores de comunidades vinculadas a la agroindustria azucarera y hospitales públicos.

La distribución estará a cargo de los equipos de responsabilidad social empresarial (RSE) de los seis ingenios azucareros del país, en coordinación con autoridades de salud locales.

“Cada año trabajamos para que más mujeres y adultos mayores tengan acceso a vitaminas que fortalezcan su salud. Es un esfuerzo conjunto entre el sector azucarero y nuestros aliados”, dijo Elsa Osorto, directora de Funazucar, durante el lanzamiento.

Por su parte, Lille Rietti, directora de donaciones de la Asociación CEPUDO, destacó que la campaña busca “proveer de manera gratuita suplementos que mejoren la salud integral de la mujer como núcleo de la familia”.

La agroindustria azucarera sostiene que con este programa se han beneficiado miles de familias a lo largo de tres años consecutivos de trabajo en comunidades rurales y urbanas.