Vaguada provocará lluvias y ambiente inestable al inicio de la semana

Tegucigalpa, Honduras

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos (Cenaos) informó que la semana comenzará con condiciones inestables en distintas zonas del país, producto de una vaguada en superficie y la humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico. Este fenómeno favorecerá la formación de lluvias y chubascos de variada intensidad durante el lunes. Según los expertos, la interacción de la vaguada con la convergencia de viento y humedad incrementará la inestabilidad atmosférica desde horas de la mañana de este lunes, aunque será por la tarde cuando se desarrollen las precipitaciones más importantes.

La región suroccidental será la más afectada, especialmente en departamentos como La Paz, Intibucá, Lempira y sectores del sur de Francisco Morazán, donde incluso no se descartan descargas eléctricas aisladas.

Jorge Castellanos, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que estas lluvias se originan por el ingreso de humedad desde el Pacífico, lo que también dejará precipitaciones dispersas en los alrededores del Distrito Central, principalmente durante la tarde y noche.