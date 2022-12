Vacunación redujo muertes por covid en 94%, según Salud

Honduras refleja una disminución de muertes por covid-19 desde octubre de 2021 a la fecha.En lo que va de 2022 las muertes a causa del virus han bajado en más del 94% con relación a 2020 y 2021.

De acuerdo a cifras de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, se contabilizan 613 personas muertas producto del virus.

Entre 2020 y 2021 las incidencias estaban en su mayor pico, pues se registraron 10,465 decesos, de los cuales, 3,260 corresponden al primer año de la pandemia del covid-19 y 7,205 al 2021.

A mediados de octubre de 2021, se comenzó a registrar menos muertes por la enfermedad, debido a los efectos de la vacunación anticovid que se aplicaron a la mayoría de la población hondureña.

La inmunización masiva de aquel entonces hizo que las personas no se complicaran y no requirieran hospitalización.No obstante, actualmente, Honduras esta sufriendo un nuevo pico de casos.

En la capital los triajes registran un 88% de positividad.Las autoridades sanitarias hacen un llamado a la población a que no se descuiden y mantengan las medidas de bioseguridad.