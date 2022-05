“Usó su placa de la ley para encubrir crímenes”, dice Departamento de Justicia sobre “El Tigre” Bonilla

Damian Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Anne Milgram, administradora de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), anunciaron hoy la extradición de Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, por cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Bonilla Valladares arribó a Estados Unidos ayer procedente de Honduras y será presentado hoy ante la jueza federal Katharine H. Parker.

El fiscal federal Damian Williams dijo que “en lugar de usar su posición de alto poder como jefe de la Policía de Honduras para combatir el narcotráfico, Juan Carlos Bonilla Valladares explotó corruptamente su posición para proteger y ayudar a los organizaciones narcotraficantes que estaba obligado a desbaratar”.

“Con su apoyo y protección, los asociados de Bonilla Valladares se convirtieron en un conducto crítico para el tráfico de drogas de Centroamérica a los Estados Unidos. Su extradición demuestra que nadie está exento en virtud de su título o posición de autoridad, incluso los presidentes y jefes de policía extranjeros, de un proceso penal por contribuir a la avalancha de narcóticos ilegales en este país que causa tanto daño”, agregó el fiscal.

La administradora de la DEA, Anne Milgram, manifestó que “el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández no habría llegado al poder y no se habría beneficiado con éxito de las ganancias masivas de las drogas si no hubiera sido por su amplia red de asociados corruptos. Estos socios, incluido Bonilla Valladares, también explotaron sus posiciones para traficar cocaína a los Estados Unidos y proteger violentamente a otros narcotraficantes con conexiones políticas, todo para su propio beneficio personal”.

La miembro de la DEA prosiguió diciendo que “Bonilla Valladares traicionó aún más al pueblo hondureño al usar su placa de aplicación de la ley para encubrir sus crímenes. La extradición de Bonilla Valladares demuestra una vez más al mundo que los funcionarios corruptos no pueden esconderse detrás de sus cargos”.

La DEA, en coordinación con sus socios estadounidenses e internacionales, advirtió que no se detendrá ante nada para llevar ante la justicia a cualquiera que amenace la seguridad y la salud de los estadounidenses.