UNAH gradúa a 78 nuevos profesionales en el Campus Atlántida

Atlántida, Honduras. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) realizó su segunda ceremonia de graduación del año en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), donde 78 estudiantes recibieron sus títulos profesionales.
Del total de graduados, 26 obtuvieron mención honorífica: cinco con distinción Magna Cum Laude y 21 Cum Laude.
De acuerdo con la Secretaría General de la UNAH, durante esta ceremonia se graduaron dos profesionales con el grado de Máster con Orientación en Cuidados Críticos y Urgencias, 23 licenciados en Enfermería, 23 ingenieros agrónomos, cinco ingenieros forestales, tres licenciados en Administración de Empresas, 14 licenciados en Administración y Generación de Empresas, una licenciada en Economía Agrícola, tres licenciados en Ecoturismo y cuatro técnicos en Microfinanzas.
Entre los graduados de la carrera de Ecoturismo, considerada una de las carreras globales, figura Daniel Augusto Lagos Bonilla, del Telecentro de Roatán, Islas de la Bahía, quien recibió su título con excelencia académica.
La ceremonia se desarrolló en las instalaciones del CURLA y estuvo encabezada por Odir Fernández, rector de la UNAH, junto con otras autoridades de la máxima casa de estudios.
Durante su intervención, Fernández destacó el significado de la graduación para los estudiantes y sus familias. Señaló que la fecha quedará en la memoria de los nuevos profesionales y resaltó el esfuerzo realizado para alcanzar sus metas académicas.
El rector también reconoció especialmente a quienes obtuvieron distinciones por excelencia académica y les instó a valorar el esfuerzo que realizaron para superar los obstáculos durante su formación universitaria.
Asimismo, recordó a los graduados que detrás de cada título también existe el sacrificio de sus familias y el trabajo de los docentes que participaron en su formación profesional.
Fernández sostuvo que el título universitario no solo acredita conocimientos y competencias, sino que también representa la perseverancia demostrada por los estudiantes durante su trayectoria académica.
En su mensaje, el rector exhortó a los nuevos profesionales a no limitar sus aspiraciones a la búsqueda de un empleo, sino a enfocarse en encontrar soluciones a los problemas que enfrenta el país.
“No quiero que salgan de esta ceremonia pensando que van en busca de un empleo sino que problemas puedo resolver. Honduras necesita profesionales que entiendan que son capaces de resolver problemas”, enfatizó el rector de la UNAH.
Fernández manifestó además su confianza en las capacidades de los graduados y afirmó que la universidad está entregando al país profesionales preparados para asumir nuevos desafíos.
El rector también pidió a los graduandos mantener la aspiración de superarse y, al mismo tiempo, actuar con humildad: “Siempre traten de buscar lo mejor y siempre traten de dar lo mejor. No pierdan el piso”.
Finalmente, expresó su agradecimiento a los docentes por el compromiso demostrado durante el proceso de formación de los nuevos profesionales.