UNAH gradúa a 78 nuevos profesionales en el Campus Atlántida

Atlántida, Honduras. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) realizó su segunda ceremonia de graduación del año en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), donde 78 estudiantes recibieron sus títulos profesionales. Del total de graduados, 26 obtuvieron mención honorífica: cinco con distinción Magna Cum Laude y 21 Cum Laude. De acuerdo con la Secretaría General de la UNAH, durante esta ceremonia se graduaron dos profesionales con el grado de Máster con Orientación en Cuidados Críticos y Urgencias, 23 licenciados en Enfermería, 23 ingenieros agrónomos, cinco ingenieros forestales, tres licenciados en Administración de Empresas, 14 licenciados en Administración y Generación de Empresas, una licenciada en Economía Agrícola, tres licenciados en Ecoturismo y cuatro técnicos en Microfinanzas.

Entre los graduados de la carrera de Ecoturismo, considerada una de las carreras globales, figura Daniel Augusto Lagos Bonilla, del Telecentro de Roatán, Islas de la Bahía, quien recibió su título con excelencia académica. La ceremonia se desarrolló en las instalaciones del CURLA y estuvo encabezada por Odir Fernández, rector de la UNAH, junto con otras autoridades de la máxima casa de estudios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante su intervención, Fernández destacó el significado de la graduación para los estudiantes y sus familias. Señaló que la fecha quedará en la memoria de los nuevos profesionales y resaltó el esfuerzo realizado para alcanzar sus metas académicas.