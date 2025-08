Extensión del TPS tiene fuerza de ley: empleadores deben respetar permisos vigentes

Tegucigalpa, Honduras

Con esta notificación, los beneficiarios del TPS podrán mantener vigentes sus permisos de trabajo y renovar su licencia de conducir durante el nuevo período de extensión.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, confirmó la noticia y destacó la importancia de este anuncio oficial. “Señores, ya está publicado en el Buró Federal, eso quiere decir que es oficial. Ya no es un rumor ni una promesa; el TPS está extendido y debe cumplirse como ley”, explicó Flores en un mensaje a la comunidad migrante.

“El Buró Federal es la gaceta oficial de Estados Unidos. Todo lo que se publica allí debe cumplirse. Si un empleador o autoridad no respeta esa extensión, está violentando la ley”, recalcó Flores.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El anuncio es especialmente relevante para las personas que temían perder su empleo o su licencia de conducir el 8 de septiembre, fecha en la que vencía el TPS tras su cancelación por parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Sin embargo, la reciente acción judicial y la publicación oficial aseguran la validez del estatus migratorio hasta noviembre de 2025.

“Muchos me dicen: ‘Juan, mi empleador no me quiere aceptar el permiso’, pero ahora ya no hay excusas. Si usted tiene TPS, muéstrele al empleador la publicación oficial. El permiso de trabajo sigue vigente automáticamente”, señaló Flores.

En cuanto a la licencia de conducir, el presidente de la Fundación recomendó a los beneficiarios del TPS esperar un par de días para que el sistema del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) actualice su base de datos con la nueva fecha de vigencia. Posteriormente, podrán acudir a renovar su licencia hasta el 18 de noviembre.

Flores también resaltó el papel estratégico de la jueza encargada del caso, quien evitó pronunciarse de inmediato para dar más tiempo a la publicación oficial y a las acciones legales que respaldan la continuidad del programa.

“Fue un movimiento muy inteligente. Se evitó un vacío legal que habría afectado a miles de familias”, dijo el dirigente migrante.