Tomás Zambrano a Mel Zelaya: "Ha sido uno de los mayores generadores de caos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó este jueves a los recientes cuestionamientos del expresidente Manuel Zelaya, actual coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre). Zambrano cuestionó los señalamientos de Zelaya, quien lo acusó de intentar silenciar a la oposición y de promover medidas que, a su juicio, atentan contra la democracia.

En respuesta, el titular del Legislativo afirmó: “Lo dice quien ha sido uno de los mayores generadores de caos, violencia y desorden en el país durante los últimos 20 años”. El congresista también calificó al exmandatario como “Don Anarquía”, asegurando que “nunca le ha gustado cumplir la ley” y que ha hecho “de vivir al margen de las normas una constante”. Según Zambrano, esa postura explicaría su rechazo a iniciativas orientadas, según él, a mantener el orden institucional. Zambrano citó además un pasaje bíblico: “Como bien lo señala Proverbios 11:29: ‘El que turba su propia casa heredará el viento’”. Asimismo, sostuvo que el orden es un reflejo de la paz, agregando que “quien vive en permanente confusión, difícilmente puede comprenderlo”, en referencia directa a Mel Zelaya.

Cuestionamiento de Zelaya a Zambrano