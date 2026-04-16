"Mel" Zelaya critica a Tomás Zambrano: "Pretende silenciar a la oposición"

San Pedro Sula.

El expresidente José Manuel Zelaya Rosales cuestionó este jueves 16 de abril las actuaciones del Congreso Nacional (CN), al considerar que se estarían utilizando mecanismos como los juicios políticos para afectar a sectores de oposición. A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el exmandatario estableció una comparación con un episodio histórico ocurrido en 1904, durante el gobierno de Manuel Bonilla.

“El 8 de febrero de 1904, Manuel Bonilla... disolvió el Congreso y encarceló diputados por no someterse. Hoy, Tomás Zambrano sigue ese camino”, expresó Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras. En sus declaraciones, Zelaya también señaló directamente al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, a quien acusó de impulsar medidas que, a su juicio, limitan la protesta y afectan a diputados opositores. “Pretende silenciar a la oposición, imponer ley mordaza y robar salarios por protestar”, afirmó Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras. Asimismo, advirtió sobre posibles riesgos institucionales en el país. “Cuando se viola la Constitución por venganza con juicios políticos y se concentra el poder, nace el absolutismo”, agregó.