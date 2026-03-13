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Toma de pista en Guanaja impide aterrizaje de avioneta con material electoral

El cambio de rumbo fue ordenado luego de que se confirmara que el aeródromo de Guanaja se encuentra tomado por un grupo de pobladores

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 09:25 -
  • Carlos Molina
Toma de pista en Guanaja impide aterrizaje de avioneta con material electoral

Pobladores se tomaron la pista aérea de Guanaja.

Guanaja, Islas de la Bahía.

La aeronave que transporta las maletas electorales destinadas al municipio de Guanaja, en Islas de la Bahía, ha tenido que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Roatán la mañana de este viernes.​

El cambio de rumbo fue ordenado luego de que se confirmara que el aeródromo de Guanaja se encuentra tomado por un grupo de pobladores.

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Los manifestantes rechazan la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) de repetir los comicios electorales en la isla tras el empate registrado en las pasadas elecciones.

El proceso electoral está programado para este domingo 15 de marzo por el nivel de alcaldía. La decisión del CNE de repetir las elecciones en la Isla es debido al empate técnico entre Rollin Dion Kelly Hurlston, candidato del Partido Nacional, quien rechaza repetir el proceso, contra Kristen Sheray Borden Bush, del Partido Liberal quien si aprueba se haga un nuevo proceso electtoral.

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Los simpatizantes del Partido Nacional mantienen tomada la pista aérea, con el fin de evitar las elecciones.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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