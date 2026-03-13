Toma de pista en Guanaja impide aterrizaje de avioneta con material electoral

Guanaja, Islas de la Bahía.

La aeronave que transporta las maletas electorales destinadas al municipio de Guanaja, en Islas de la Bahía, ha tenido que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Roatán la mañana de este viernes.​

El cambio de rumbo fue ordenado luego de que se confirmara que el aeródromo de Guanaja se encuentra tomado por un grupo de pobladores.