Omoa espera hasta 300 mil turistas en Semana Santa

Las paredes eran hechas mayoritariamente por piedras y coral, para que fuesen bastante resistentes. Algunas de las bóvedas tenían barrotes muy gruesos, porque un tiempo fue usado como prisión. El local está dividido en 31 bovedas amplias en forma de arco destinadas a diversas funciones, de las cuales, una estaba designada para capilla del fuerte. En las otras bóvedas estaban: las cocinas, las oficinas administrativas, el polvorín, almacén de víveres y el armero. En la parte de la terraza estaban colocados los cañones. Las paredes del fuerte, tienen una forma de un semicírculo o bien, de un arco y una flecha, dichas paredes tienen formas redondeadas para cubrir el impacto de las olas del mar.