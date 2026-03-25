Omoa espera hasta 300 mil turistas en Semana Santa

El municipio costero de Omoa, ubicado en el departamento de Cortés, al noroeste de Honduras, es un destino que combina historia, diversión y cultura, y que espera recibir más de 300 mil viajeros durante la Semana Santa.Omoa es reconocido principalmente por su legado colonial, sus playas caribeñas y su creciente oferta de ecoturismo.
La Playa Municipal es uno de los destinos públicos más populares de la costa norte de Honduras, conocida por su ambiente animado, aguas tranquilas y una amplia oferta gastronómica a la orilla del mar. Es un lugar ideal para familias, con música en vivo y actividades recreativas en la arena.
La playa está bordeada por numerosos restaurantes que sirven platos típicos caribeños, paseos en lancha y en la famosa banana.
La pesca en Omoa es una actividad fundamental tanto para la economía local como para el turismo recreativo. Gracias a su ubicación en el Golfo de Honduras, ofrece opciones para todos los niveles.
Los visitantes pueden comprar pescado recién salido del mar directamente en los desembarcaderos de la Playa Municipal. Muchos pescadores locales ofrecen viajes en lancha por valores que oscilan entre 100 y 150 lempiras.
La venta de inflables también es muy activa, especialmente durante la temporada de verano y la proximidad de la Semana Santa. En la zona se comercializan desde flotadores recreativos hasta equipos de mayor escala. El comercio es una de las principales actividades económicas de las que dependen miles de familias en el municipio.
Javier Brocato, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Omoa, declaró a LA PRENSA que la ubicación geografica les permite captar visitantes semanalmente de municipios importantes como Choloma, San Pedro Sula, Puerto Cortés y al ser paso fronterizo con la hermana república de Guatemala les permite tener mayor tráfico de pasajeros. Detalló que esperan la visita de entre 200 mil a 300 mil viajeros durante la Semana Mayor. "La economía de nuestro municipio depende del turismo", acotó.
Uno de los lugares que los visitantes al municipio no pueden dejar de visitar es la Fortaleza San Fernando de Omoa, es una construcción colonial de importancia como defensa del comercio español en la segunda mitad del siglo XVIII. En el aspecto arquitectónico, la Fortaleza de Omoa, es una innovación en el diseño militar, se hizo de lado el clásico castillo de cuatro baluartes de probada excelencia estratégica para dar paso a un diseño controversial pero que presentaba una clara ventaja económica: una traza triangular.
En 1752, la población fue refundada bajo el nombre de Omoa, con la idea de construir una fortaleza y establecer un puerto libre del peligro de piratas y corsarios establecidos ilegalmente en la costa norte de Honduras, especialmente en las regiones de ríos Tinto (Mosquitia) y río Walis (La Baliza). Las obras fueron encomendadas ingeniero español Luis Diez Navarro. En 1759 el rey Fernando VI de España autorizó la construcción del fuerte. En 1768 Luis Díez Navarro realizó el plano de la Fortaleza de Omoa, mostrando el cimiento de la fortificación de San Fernando y el puerto.
Gerardo Johnson, representante del Instituto Hondureño de Antropologia e Historia en la Fortaleza San Fernando, manifestó a LA PRENSA que la Fortaleza es el ícono de Omoa, visitado por nacionales y extranjeros. Esperan que esta Semana Santa supere en visitantes a la Semana Santa de 2024, un año muy bueno en número de turistas que equivale a 6,000 a 8,000 personas. Más de 60,000 al año. "Anteriormente el mayor flujo de extranjeros que recibiamos eran estadounidenses, actualmente el mayor flujo de extranjeros son de Guatemala", comentó. El costo de la entrada es de L60 adultos nacionales y L30 la tercera edad, estudiantes L35 y el extranjero $10.
Las paredes eran hechas mayoritariamente por piedras y coral, para que fuesen bastante resistentes. Algunas de las bóvedas tenían barrotes muy gruesos, porque un tiempo fue usado como prisión. El local está dividido en 31 bovedas amplias en forma de arco destinadas a diversas funciones, de las cuales, una estaba designada para capilla del fuerte. En las otras bóvedas estaban: las cocinas, las oficinas administrativas, el polvorín, almacén de víveres y el armero. En la parte de la terraza estaban colocados los cañones. Las paredes del fuerte, tienen una forma de un semicírculo o bien, de un arco y una flecha, dichas paredes tienen formas redondeadas para cubrir el impacto de las olas del mar.
Omoa ha crecido en su oferta de restaurantes con piscina y hoteles de montaña donde los ciudadanos se pueden dar una escapada y tener contacto con la naturaleza. Uno de los lugares es The Sunset Hut que cuenta con un habitaciones de hospedaje y servicio de pasadía por 300 lempiras por persona consumible en restaurante, en un horario de 11:00 am a 9:00 pm sabado y domingo y de lunes a viernes de 11:00 am a 8:00 pm. El costo extra por uso de piscina es de 200 lempiras por persona.
El lugar ofrece una vista hermosa al mar, cuenta con area común estilo de cabañas con arboles frondozos que dan sombra, espacio para barbacoas y fogatas. Para mayor información llamar al 9494-8862.
Rawacala Rainforest Adventure EcoPark es una reserva natural privada y parque de ecoturismo ubicado en la Aldea El Paraíso, Omoa. Es parte del Parque Nacional Omoa y se dedica a la conservación del bosque lluvioso y la protección de fuentes hídricas como el río Piedra Mucle. El parque ofrece una mezcla de relajación y deportes extremos. Los visitantes pueden hacer senderismo, aviturismo, canopy, rápel en cascadas y camping.
Pero, sin duda, las cascadas son el atractivo principal, ofreciendo desde pozas tranquilas para nadar hasta descensos extremos. El parque cuenta con un total de cuatro cascadas principales alimentadas por el río Piedra Mucle. Diego Carías, administrador del lugar, declaró a LA PRENSA que reciben un promedio de 500 a 600 visitantes mensuales, pero, en esta epoca de calor aumenta a 800 y 1,000 visitantes mensuales. "Tenemos visitantes de más de 20 paises anuales, según nuestros registros, desde China, Ucrania, Australia, Guatemala", detalló.
Abren todos los días en un horario de 8:00 am a 5:00 pm. El precio de entrada general es de L350, niños y tercera edad L200. "Pueden venir a pasar todo el día aquí, si vienen dia de semana pueden traer sus comidas y bebidas, ahora, el fin de semana está abierto el restaurante Barba María frente a la cascada que ofrece comida campestre y accesible al público", agregó Carías.
La primera cascada (El Salto): Es la más conocida y de fácil acceso, ubicada a unos 10-15 minutos caminando desde la entrada. Cuenta con una poza cristalina ideal para nadar y un deck de madera con mesas para quienes prefieren observar sin entrar al agua, la segunda cascada: Requiere una caminata más larga y exigente. Es el punto principal para realizar rápel (descenso con cuerdas) debido a su formación rocosa adecuada para la adrenalina, la tercera y cuarta Cascada: estas se encuentran en las zonas más elevadas y densas del bosque. Solo son accesibles mediante tours guiados de día completo, ya que el sendero se vuelve más técnico y menos señalizado.
Muchas familias viajan desde San Pedro Sula y Tegucigalpa hasta Omoa para visitar Rawakala, tambien de los visitantes frecuentes son de Guatemala, contaron los encargados.