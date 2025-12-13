Teletón 2025 supera los L68 millones y continúa rumbo a la meta

Tegucigalpa, Honduras.

Con más de 25 horas transcurridas, la Teletón 2025 continúa avanzando con euforia y esperanza hacia la meta final, en la transmisión del evento más esperado del año. En el último cómputo oficial, registrado a las 10:00 de la noche, la jornada solidaria alcanzó una recaudación de 68,015,100 lempiras, acercándose de manera contundente a la meta de 77.5 millones de lempiras.

Aunque el camino hacia el objetivo aún continúa, el avance refleja el respaldo constante de ciudadanos, empresas e instituciones que han respondido al llamado de la Teletón. Bajo el lema “Teletón es servicio”, las 27 horas de amor, que comenzaron a las 9:00 de la noche del 12 de diciembre, avanzan entre gestos concretos de solidaridad.

La jornada se está transmitiendo desde el gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel, en Tegucigalpa, con un mensaje constante de esperanza, inclusión y compromiso social. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Pese a que la meta aún no ha sido alcanzada, las donaciones continúan llegando, impulsadas por la solidaridad de los empresarios y hondureños dentro y fuera del país, quienes año tras año convierten a la Teletón en uno de los eventos más esperados y significativos del calendario nacional.

La expectativa se mantiene alta conforme avanzan las horas, con la confianza puesta en que el espíritu solidario permitirá seguir acercándose al objetivo y, con ello, continuar transformando vidas. A lo largo de su trayectoria, la Teletón ha atendido y beneficiado a más de 11 millones de hondureños. Su misión es seguir con la iniciativa del empresario José Rafael Ferrari, fundador de este movimiento, y promover la inclusión de las personas con discapacidad.