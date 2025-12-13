Teletón 2025 supera los L68 millones y continúa rumbo a la meta

  1. Inicio
En su último cómputo, Teletón 2025 reportó una recaudación de más de 68 millones de lempiras, equivalente al 87.8 % de la meta total.

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 19:26 -
Nasry Asfura ofreció un donativo de 500 mil lempiras y aseguró que, de llegar al poder, donará la totalidad de su sueldo a la Teletón.

 Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

Con más de 25 horas transcurridas, la Teletón 2025 continúa avanzando con euforia y esperanza hacia la meta final, en la transmisión del evento más esperado del año.

En el último cómputo oficial, registrado a las 10:00 de la noche, la jornada solidaria alcanzó una recaudación de 68,015,100 lempiras, acercándose de manera contundente a la meta de 77.5 millones de lempiras.

Último cómputo oficial.

Último cómputo oficial.

Aunque el camino hacia el objetivo aún continúa, el avance refleja el respaldo constante de ciudadanos, empresas e instituciones que han respondido al llamado de la Teletón.

Bajo el lema “Teletón es servicio”, las 27 horas de amor, que comenzaron a las 9:00 de la noche del 12 de diciembre, avanzan entre gestos concretos de solidaridad.

Teletón 2025: estas son las primeras empresas en sumarse con donativos

La jornada se está transmitiendo desde el gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel, en Tegucigalpa, con un mensaje constante de esperanza, inclusión y compromiso social.

Pese a que la meta aún no ha sido alcanzada, las donaciones continúan llegando, impulsadas por la solidaridad de los empresarios y hondureños dentro y fuera del país, quienes año tras año convierten a la Teletón en uno de los eventos más esperados y significativos del calendario nacional.

Patrocinadores como Banco de Occidente, BAC, Grupo Q, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, La Alcaldía del Distrito Central, Cargill y otros se han sumado a la jornada solidaria.

 (Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA)

La expectativa se mantiene alta conforme avanzan las horas, con la confianza puesta en que el espíritu solidario permitirá seguir acercándose al objetivo y, con ello, continuar transformando vidas.

A lo largo de su trayectoria, la Teletón ha atendido y beneficiado a más de 11 millones de hondureños. Su misión es seguir con la iniciativa del empresario José Rafael Ferrari, fundador de este movimiento, y promover la inclusión de las personas con discapacidad.


