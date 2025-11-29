Así reaccionó Luis Redondo al indulto de Trump a JOH

Tegucigalpa, Honduras.

A pocas horas de las elecciones generales, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, se pronunció este sábado 29 de noviembre en rechazo al anuncio de indulto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que otorgará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), actualmente condenado a 45 años de prisión en ese país por delitos relacionados con narcotráfico y armas. El mensaje divulgado por Trump en su red social Truth Social generó repercusiones inmediatas en el ámbito político hondureño, especialmente por darse en vísperas del proceso electoral. El mandatario estadounidense también expresó respaldo a Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, lo que desató más inquietud y cuestionamientos sobre una posible incidencia externa en la contienda.

Ante dichas declaraciones, Redondo publicó un extenso posicionamiento en X, donde aseguró que Honduras no permitirá un retorno a lo que denominó "narco-régimen". "No volveremos al narco-régimen de las 10 familias y sus dos partidos políticos Nacional y Liberal. Junto al pueblo, unidos, sacamos del poder al hombre que fue sentenciado culpable por una corte federal de Estados Unidos de conspirar para traficar más de 400 toneladas de cocaína", expresó Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional. El titular del Legislativo calificó como "inaceptable" que se pretenda favorecer electoralmente a figuras o estructuras que, según él, fueron parte del deterioro institucional del país.

Todos los hondureños tenemos claro que no volveremos al narco-régimen de las 10 familias y sus dos partidos políticos Nacional y Liberal. Junto al pueblo, unidos, sacamos del poder al hombre que fue sentenciado culpable por una corte federal de Estados Unidos de conspirar para... — LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) November 29, 2025

“Ese criminal se burlaba diciendo que había metido cocaína hasta por las narices del pueblo estadounidense”, manifestó al referirse a Juan Orlando Hernández y al también condenado Tony Hernández. Redondo citó además un pronunciamiento del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que criticó el anuncio del indulto. “Nada demuestra una postura firme contra las drogas como indultar a un narcotraficante condenado por un jurado estadounidense”, recordó. El presidente del Congreso advirtió que una medida de perdón hacia Hernández implicaría desestimar años de esfuerzos conjuntos entre Honduras y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. “Estas acciones traicionan a las víctimas y dañan la confianza en las instituciones que luchan contra el crimen organizado”, señaló.