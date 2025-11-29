Analista venezolano asegura que Rixi Moncada no admitirá una derrota electoral

Cortés, Honduras.

El analista político y escritor venezolano Alejandro Peña Esclusa, autor del libro Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, publicó este sábado un posteo en redes sociales en los que cuestiona el papel de las Fuerzas Armadas de Honduras y advierte sobre un presunto intento de fraude en el proceso electoral.

“Los militares hondureños tienen una enorme responsabilidad: o defienden la voluntad del pueblo o apoyan el fraude que Libre tiene montado. O cumplen con su deber constitucional o siguen el ejemplo del Cartel de los Soles”, escribió Peña Esclusa en su cuenta de X, en referencia al rol de las instituciones castrenses durante la jornada electoral del 30 de noviembre.

En su publicación, el analista retomó además un mensaje compartido el 15 de abril, en el que comparó a Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), con la ecuatoriana Luisa González.

“¿En qué se parecen la ecuatoriana Luisa González y la hondureña Rixi Moncada? Ambas pertenecen al Foro de Sao Paulo. Las dos son asesoradas por Rafael Correa. Ambas son aliadas de Nicolás Maduro. Ninguna de las dos reconocerá su derrota”, expresó en ese posteo.