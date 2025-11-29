Analista venezolano asegura que Rixi Moncada no admitirá una derrota electoral

El analista político y escritor venezolano Alejandro Peña Esclusa, autor del libro Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, publicó este sábado un posteo en redes sociales en los que cuestiona el papel de las Fuerzas Armadas de Honduras y advierte sobre un presunto intento de fraude en el proceso electoral.
“Los militares hondureños tienen una enorme responsabilidad: o defienden la voluntad del pueblo o apoyan el fraude que Libre tiene montado. O cumplen con su deber constitucional o siguen el ejemplo del Cartel de los Soles”, escribió Peña Esclusa en su cuenta de X, en referencia al rol de las instituciones castrenses durante la jornada electoral del 30 de noviembre.
En su publicación, el analista retomó además un mensaje compartido el 15 de abril, en el que comparó a Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), con la ecuatoriana Luisa González.
“¿En qué se parecen la ecuatoriana Luisa González y la hondureña Rixi Moncada? Ambas pertenecen al Foro de Sao Paulo. Las dos son asesoradas por Rafael Correa. Ambas son aliadas de Nicolás Maduro. Ninguna de las dos reconocerá su derrota”, expresó en ese posteo.
Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador, es reconocida por haberse negado a aceptar su derrota tras la victoria del actual presidente, Daniel Noboa.
Las fuertes declaraciones se producen a pocas horas de que más de seis millones de hondureños acudan a las urnas para elegir un presidente, tres designados presidenciales, 298 corporaciones municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano. La jornada definirá al sucesor de la actual presidenta, Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el próximo 27 de enero.
En la contienda presidencial participan cinco candidatos, aunque tres concentran la mayor intención de voto: Rixi Moncada, por el Partido Libre; Salvador Nasralla, por el Partido Liberal; y Nasry Asfura, por el Partido Nacional.
El proceso electoral se desarrolla bajo observación internacional y con presencia de misiones que evaluarán el desarrollo de la votación y el escrutinio.