Enfermeras realizan asambleas y anuncian movilizaciones por demandas laborales

Teguicigalpa, Honduras.

Enfermeras del Colegio de Profesionales en Enfermería de Honduras (CPEH) realizan este jueves asambleas informativas a nivel nacional ante la falta de avances en las mesas técnicas acordadas con las autoridades de Salud para abordar nombramientos, despidos y otras demandas laborales. Con pancartas, el personal de enfermería exigió respuestas y advirtió que podría movilizarse hacia Casa Presidencial si no se concreta una reunión con el presidente de la República, quien también ejerce como titular de Salud. Julia Benítez, presidenta del CPEH, explicó que el gremio había acordado con las autoridades comenzar el 1 de julio las mesas técnicas para analizar la situación laboral de enfermeras y enfermeros contratados, interinos y trabajadores despedidos.

“La verdad es que nosotros no queríamos llegar a estas instancias. Hemos estado confiando siempre en el diálogo”, afirmó Benítez en declaraciones a HCH. Según la dirigente, el gremio ha esperado aproximadamente un mes y medio para que se concrete el proceso y cuestionó las dilaciones de las autoridades de Salud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Entonces eso nos parece a nosotros una falta de respeto a nuestro gremio, porque nosotros no nos hemos ido a huelga. Nosotros hemos respetado y eso siempre se lo hemos hecho saber al señor viceministro”, manifestó.

Enfermeras piden respuesta del presidente

Benítez aseguró que hasta el momento no han recibido una respuesta formal a sus demandas, por lo que desde la semana anterior solicitaron una reunión con el presidente Nasry Asfura para conocer directamente la posición de las autoridades. “No hay nada formal. Y si nos van a llamar para decirnos lo mismo, de que no hay todavía una respuesta clara, pues a nosotros por eso desde la semana pasada le enviamos al señor presidente como ministro de Salud que nos reciba, que sea él como máxima autoridad dándonos una respuesta”, expresó. La presidenta del CPEH señaló que el gremio mantiene su disposición al diálogo y que está dispuesto a reunirse con funcionarios del Ejecutivo para buscar una solución.

Sin embargo, advirtió que, si no se concreta la reunión solicitada, las enfermeras podrían trasladarse a Casa Presidencial. “Nosotros estaríamos movilizándonos a Casa Presidencial porque la verdad es que sí estamos agendadas, nos dijo una persona de ahí de Casa de Gobierno, pero ya pasó más de una semana”, explicó.

Reclaman pagos atrasados y nombramientos

Entre las demandas del gremio también se encuentran los pagos salariales pendientes. Benítez afirmó que actualmente existen 16 pagos pendientes desde enero hasta la fecha. Además, indicó que hay 484 personas contratadas e interinas que enfrentan distintas situaciones laborales, principalmente relacionadas con el personal que trabaja bajo la modalidad de interinato. Las mesas técnicas planteadas por el gremio contemplan abordar la situación de enfermeras y enfermeros contratados e interinos, así como de trabajadores despedidos, con el objetivo de buscar soluciones y otorgar nombramientos a quienes, según el CPEH, nunca han contado con una plaza dentro del sistema sanitario.

Asambleas se extienden a otros departamentos

Las acciones comenzaron en distintos puntos del país. En La Ceiba, Atlántida, el capítulo de licenciadas en Enfermería se prepara para desarrollar una asamblea informativa en respuesta a la convocatoria de la dirigencia central. Mientras tanto, enfermeras del Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, El Paraíso, permanecen en asambleas informativas y de brazos caídos como parte de los reclamos laborales.