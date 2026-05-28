Diputada propone que el gobierno absorba el 50% del aumento en combustibles

Tegucigalpa, Honduras.

La iniciativa fue anunciada en medio de la propuesta denominada Ley de Transparencia y Fiscalización de la Cadena de Suministro de Hidrocarburos, la cual también busca establecer mecanismos de control sobre la calidad de los combustibles que se comercializan en el país.

La congresista planteó que el Gobierno absorba el 50 % del incremento semanal en los carburantes como parte de una política de alivio para la población.

La diputada liberal Luz Ernestina Mejía presentó una propuesta orientada a reducir el impacto económico que generan los constantes aumentos en los precios de los combustibles en Honduras.

“Básicamente he solicitado que, en cuanto esté aprobada la ley, el Gobierno absorba el 50 % del incremento semanal”, expresó Mejía al referirse a la medida planteada para enfrentar las alzas continuas en los derivados del petróleo.

La diputada reconoció que esta decisión implicaría un impacto para las finanzas estatales; sin embargo, sostuvo que el efecto sería más severo para la ciudadanía si el aumento se traslada en su totalidad al consumidor final.

“Sabemos que va a ser un costo, un impacto para las arcas del Gobierno, pero tenemos que entender que sería un mayor impacto en el bolsillo de los ciudadanos”, manifestó.

Mejía señaló que, aunque el Gobierno ya aplica subsidios en algunos combustibles, considera necesario ampliar las medidas para evitar que las familias hondureñas continúen asumiendo por completo el encarecimiento de los carburantes.

“Lo que quiero evitar es que eliminemos ese impacto y que se pueda trabajar de forma que el Gobierno, al absorber el 50 % de ese incremento específicamente, alivie un poco la carga de los hondureños”, indicó.

La parlamentaria afirmó que el incremento en los precios internacionales no depende exclusivamente de las decisiones internas del país, pero insistió en que deben buscarse alternativas para proteger la economía de los ciudadanos.

“Es escandaloso y sabemos que no es culpa de nuestro Gobierno, pero algo tenemos que hacer. No es posible que todo el impacto de ese incremento vaya directo al pueblo”, expresó.

Además de la propuesta relacionada con los subsidios, Mejía planteó la necesidad de reforzar los controles sobre la calidad de los combustibles distribuidos en Honduras, argumentando que esto también podría beneficiar a los consumidores.

“La otra propuesta que hice es que se tiene que asegurar que la calidad que nos estén dando sea la óptima, de manera que eso también reduzca los costos para el consumidor final”, afirmó.