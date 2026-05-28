Asfura impulsa alianza para atraer inversión y generar más de 100 mil empleos

TEGUCIGALPA

El acuerdo fue suscrito en Casa Presidencial por el comisionado presidente para el Desarrollo del Sector Logístico del CNL, Yaudet Burbara, y el secretario ejecutivo del CNI, Epaminondas Marinakys, como parte de una agenda enfocada en fortalecer la coordinación institucional y mejorar las condiciones para atraer inversión nacional y extranjera.

El Gobierno del presidente Nasry Asfura avanza en una estrategia orientada a dinamizar la economía nacional y ampliar las oportunidades laborales mediante la firma de un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Logística (CNL) y el Consejo Nacional de Inversiones ( CNI).

Las autoridades explicaron que esta alianza busca consolidar un entorno favorable para los negocios, modernizar la logística nacional y generar nuevas oportunidades de empleo para miles de hondureños.

Durante la reunión, los funcionarios coincidieron en que la visión del presidente Nasry Asfura está orientada a impulsar un gobierno enfocado en servir a la población mediante la creación de empleo, el fortalecimiento de la competitividad y el acompañamiento a los sectores productivos.

“El desarrollo del gobierno público es servirle a la gente”, expresó Yaudet Burbara, al destacar que el principal objetivo de esta iniciativa es recuperar oportunidades laborales y consolidar confianza entre los inversionistas.

Burbara detalló que la meta del Gobierno es superar los 100 mil empleos a través de la atracción de nuevas inversiones y el fortalecimiento de la estabilidad económica del país.

Asimismo, explicó que el Consejo Nacional de Inversiones trabaja directamente en la promoción y captación de capitales hacia Honduras, mientras que el Consejo Nacional de Logística se encarga de acompañar a los inversionistas y atender las necesidades de los sectores productivos para garantizar condiciones favorables y seguridad jurídica.

En el encuentro también se abordaron proyectos estratégicos para fortalecer el sistema logístico nacional, entre ellos la ampliación de la Terminal de Graneles en Puerto Cortés, iniciativa que contempla una inversión superior a los 600 millones de lempiras y que permitirá incrementar la capacidad operativa y competitividad portuaria del país.