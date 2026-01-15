Bloqueo en carretera a Olancho por protestas de colectivos de Libre

Tegucigalpa, Honduras.

Hasta hace pocas horas, la situación continuaba tensa en el sector, con el tránsito completamente interrumpido, mientras los manifestantes reiteraban su rechazo a la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre de 2025.

La protesta se concentró a la altura del desvío hacia la aldea El Lolo, sobre la carretera RN-15, donde militantes del partido exigían un recuento de votos “voto por voto” a favor del alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana.

La carretera que conduce desde Tegucigalpa hacia el departamento de Olancho amaneció bloqueada la mañana de este jueves 15 de enero, luego de que colectivos del Partido Libertad y Refundación ( Libre ) instalaran un cierre total del paso vehicular con quema de llantas.

De acuerdo con la declaratoria oficial del CNE, el actual edil capitalino quedó en segundo lugar en la contienda por la Alcaldía del Distrito Central, siendo declarado ganador el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya.

En medio de la inconformidad, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Jorge Alejandro Aldana Bardales, candidato a la reelección, decisión que fue adoptada en nombre del Estado de Honduras con base en disposiciones constitucionales y electorales.

La resolución tuvo como ponente a Miriam Barahona Rodríguez, magistrada del TJE, y se dio a conocer en un contexto de cuestionamientos internos debido a la inasistencia del magistrado Mario Morazán a sesiones clave del pleno.

Por su parte, el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, desconoció de forma categórica la declaratoria del CNE y advirtió públicamente que no entregará la Alcaldía Municipal mientras no se demuestre, mediante el conteo total de las actas, quién ganó realmente la elección en la capital.

Aldana cuestionó la validez del proceso y citó a Cossette López, consejera del CNE, quien, según afirmó, reconoció que el proceso electoral carece de “certeza matemática y jurídica” en al menos 66 municipios del país, incluido el Distrito Central.

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo se mantendrá el bloqueo ni si se establecerán rutas alternas para los conductores que se dirigen hacia Olancho.