Elsa Oseguera: "Yo les voy a enseñar por qué se tienen que casar"

La presentadora de televisión y creadora de contenido, Elsa Oseguera, volvió a encender las redes sociales con sus repuestas directas, luego de transmitir en vivo e interactuar con sus seguidores.
La catracha afirmó que muy pronto estará Nicaragua, lo cual despertó la curiosidad de los usuarios, ya que al escucharlo se preguntaron el porqué. Su revelación no solo fue de viajar a ese país, sino algo más especulativo.
"Voy a andar por Nicaragua, creo yo que van a comprar un terrenito y sin mover un dedo tendré un terreno en Nicaragua", dijo Elsa, quien entre risas hizo una posible referencia a su expareja Davis Flow, el cual ha expresado su interés de comprar un terreno en el país centroamericano.
Vinculado sentimentalmente con la tiktoker nicaragüense Salma Flores, al hondureño se le ha visto múltiples veces visitándola, con lo cual los rumores de un romance aumentan. Vale resaltar que Elsa Oseguera y Davis Flow aunque no están juntos, siguen casados legalmente.
"¿Por qué está llorando? Porque no se casó", respondió Oseguera a una seguidora que comentó su directo. "Cuánto les he aconsejado a las mujeres: cásense, cásense, cásense. Y no me hacen caso, yo les voy a enseñar por qué se tienen que casar", expresó con tono irónico la presentadora de HCH.
A Elsa también le dijeron que Davis Flow andaba en Nicaragua cuidando a Salma porque se operó, sin embargo, Oseguera pidió que le mandaran todas las pruebas posibles que encuentren de su aún esposo, ¿prepara un Divorcio Contencioso (Contested Divorce) en los Estados Unidos?
El Divorcio Contencioso es donde una parte pide "todo" (bienes, manutención y custodia) y la otra no está de acuerdo. En este un juez debe decidir los términos y normalmente se prolonga más el proceso.
Hace una semana, la madre de Salma Flores le ofreció un terreno a Davis mediante una transmisión en vivo de TikTok. Este se mostró interesado, pero no se confirmó ninguna compra.
Por otro lado, Salma aclaró que Davis Flow no está en Nicaragua. "Ahorita estamos en tiradera; ahorita somos archienemigos por una pelea que tuvimos", exclamó la joven mientras sonreía. Agregado a esto, expuso que la gente pensó eso porque vieron unos calcetines y unos teléfonos en el fondo de un video donde aparece la creadora digital, pero asegura que no son de él.
Elsa está próxima a volver a los Estados Unidos. Así lo anunció previamente, ya que su contrato temporal con HCH está a punto de finalizar. Según versiones de usuarios en redes sociales, ella tiene que volver porque su estatus en este país lo amerita. Asimismo, afirmó que irá a "recuperar su casa".