¿Cómo Juan Ramón Molina y Liana Mayorga habrían desviado millones con licencias de conducir?

Tegucigalpa, Honduras.

Investigaciones del Ministerio Público revelaron un supuesto fraude en la Secretaría de Seguridad que involucra a Juan Ramón Molina Rodríguez y Liana Mayorga Castillo, quienes habrían desviado más de 18 mil millones de lempiras mediante la adjudicación irregular de licencias de conducir. Tras las acusaciones oficiales, el Ministerio Público de Honduras elevó a orden de captura internacional contra Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y propietario de la empresa Inversiones MyM.

Según las investigaciones, en 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó la compra de 480 mil tarjetas a la empresa Plastcards S.A., constituida apenas dos meses antes de firmar el contrato. Oficialmente se reportó la llegada de todas las tarjetas, pero en realidad solo ingresaron 258 mil a Honduras.

En 2022, la Secretaría de Seguridad pagó 18.5 millones de lempiras a Plastcards S.A., pero tres días después, gran parte de este dinero terminó en manos de Molina Rodríguez. Liana Mayorga, gerente de Plastcards, transfirió 17 millones a Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Molina, quien, a pesar de estar legalmente prohibido de contratar con el Estado, actuó como intermediario en la compra y se benefició personalmente del contrato. Además, los implicados utilizaron empresas fachadas internacionales y sistemas financieros de Estados Unidos y Francia para triangular y lavar los fondos provenientes del presupuesto nacional, según el requerimiento fiscal. La maniobra permitió que Molina y Mayorga se apropiaran de millones sin que las irregularidades fueran detectadas de inmediato.

Acusaciones contra Juan Ramón Molina