Aseguran bienes a excoordinador de la Tasa de Seguridad y activan alerta internacional

San Pedro Sula.

El Ministerio Público presentó este lunes un requerimiento fiscal contra Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad (Tasón), y contra Liana María Mayorga Castillo, gerente de una empresa suministradora de material para licencias de conducir., quien ya fue capturada. Ambos son acusados de defraudar al Estado por más de 18.5 millones de lempiras mediante la compra irregular de tarjetas PVC utilizadas para emitir licencias de conducir.

De acuerdo con la investigación, en diciembre de 2021 se adjudicó a Plasticards la compra de 480 mil tarjetas, a pesar de que la empresa tenía apenas dos meses de haber sido constituida. No obstante, en la práctica solo ingresaron 258 mil unidades al país.

MP presenta requerimiento fiscal y asegura bienes a excoordinador de la Tasa de Seguridad y su socia, por supuestamente defraudar al pueblo hondureño con el suministro de tarjetas para licencias de conducir

Previo al cambio de gobierno, se efectuó un pago millonario a esa compañía, y pocos días después gran parte de los fondos fueron transferidos a una empresa vinculada a Molina, pese a que en su cargo tenía prohibido contratar con el Estado.

Los informes señalan además la participación de empresas de fachada y proveedores extranjeros que habrían servido para triangular fondos y encubrir el origen del dinero.

Como parte del proceso, se aseguraron bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y sociedades ligadas a los acusados, quienes enfrentarán cargos por fraude, abuso de autoridad y lavado de activos. El Ministerio Público confirmó que se alertó a Interpol para la captura internacional de Juan Ramón Molina Rodríguez, quien es buscado por la Policía en territorio nacional.