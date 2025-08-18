El MP no descarta que excoordinador de la Tasa de Seguridad esté "colaborando" con EEUU

San Pedro Sula.

Una alerta de captura internacional fue girada este lunes contra Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, tras la presentación de un requerimiento fiscal. El requerimiento presentado por el Ministerio Público (MP) incluyó a Liana María Mayorga Castillo, gerente de una empresa suministradora de material para licencias de conducir., quien ya fue capturada, según informó la entidad.

Ambos son acusados de defraudar al Estado por más de 18.5 millones de lempiras mediante la compra irregular de tarjetas PVC utilizadas para emitir licencias de conducir.

MP presenta requerimiento fiscal y asegura bienes a excoordinador de la Tasa de Seguridad y su socia, por supuestamente defraudar al pueblo hondureño con el suministro de tarjetas para licencias de conducir pic.twitter.com/Y7ct4hAoGP — Ministerio Público (@MP_Honduras) August 18, 2025

De acuerdo con la investigación, en diciembre de 2021 se adjudicó a Plasticards la compra de 480 mil tarjetas, a pesar de que la empresa tenía apenas dos meses de haber sido constituida. No obstante, en la práctica solo ingresaron 258 mil unidades al país.

MP no descarta que Molina esté en EE. UU.

Sobre si Molina alcanzó un acuerdo con la justicia estadounidense por este caso, el portavoz del MP, Yuri Mora, dijo a medios: "Es una información que sí se nos ha dado con algunos detalles, pero nosotros vamos a emitir un comunicado oficial con los pormenores, en caso de que esté colaborando con autoridades de aquel país". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Exdirector de la Tasa de Seguridad se declaró culpable