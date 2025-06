¿A dónde fueron los millones? Diputados bajo la lupa de Transparencia

Tegucigalpa, Honduras

En 2025, la cifra de solicitudes disminuyó considerablemente, pues solo cinco parlamentarios, todos de Libre, gestionaron cupones de alimentos para pobladores. Las solicitudes provenían de patronatos, cajas rurales, asociaciones, juntas de agua e incluso alcaldías.

Por ejemplo, el diputado Juan Ramón Flores Buezo, diputado de Comayagua, diligenció L6.5 millones en 6,500 bonos de alimentos, valorados en 1,000 lempiras cada uno, según documentos oficiales.

“Yo no recibí esa cantidad, porque a nosotros no nos dan dinero, eso es lo que la gente no entiende, eso no es cierto. Las instituciones del Gobierno son las que hacen los proyectos, sí es que son proyectos”, adujo Juan Flores.

Agregó: “Yo solicité seis millones y solo me dieron tres. Si algo se ejecutó mal son los ministerios, los diputados no tienen nada que ver porque no tocamos un lempira”, auguró el parlamentario.

El congresista reconoció que de los fondos que le entregaron, distribuyó tres mil canastas de alimentos en 2023, pero posteriormente fue bloqueado.

Emerson Josué Sánchez, también de Libre, solicitó apoyo para la entrega de 1,500 bonos, mientras que la parlamentaria Isis Carolina Cuéllar, señalada de ser beneficiada con fondos de la Sedesol, pidió 1,250 bonos valorados en 1.2 millones de lempiras.