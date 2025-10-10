Ni a peatones dejan pasar por tomas de carretera de Koriun en Choloma

Choloma, Cortés.

Bloqueada está la carretera entre San Pedro Sula y Choloma por inversionistas de Koriun Inversiones que protestan exigiendo respuestas por su dinero en la principal vía de ese municipio. Desde anoche, los afectados de la empresa Koriun Inversiones se tomaron ambas trochas del bulevar de la CA-13, frente a la sede de Koriun, en la zona industrial de Choloma.

El tránsito vial está detenido y miles de personas no logran, desde anoche, cruzar hacia San Pedro Sula o viceversa.

Según reportes locales, los manifestantes instalaron barricadas con ramas y neumáticos, y exigieron la devolución de los fondos invertidos, al tiempo que demandan respuestas claras sobre el estado legal de la empresa. Elementos de la Policía Nacional están en el lugar para evitar posibles eventos conflictivos.

Este tipo de protestas contra Koriun no es algo nuevo. Meses atrás, los socios de la firma protagonizaron tomas de carreteras, manifestaciones intensas y enfrentamientos con la Policía, en demanda de la restitución de sus capitales.