Ni a peatones dejan pasar por tomas de carretera de Koriun en Choloma

Disturbios y amenazas a personas que buscan llegar a sus trabajos se reportan en Choloma. Afectados por Koriun mantienen tomas de carretera desde anoche

Ni a peatones dejan pasar por tomas de carretera de Koriun en Choloma

Con quema de llantas protestan en Choloma personas afectadas por la empresa Koriun.

Choloma, Cortés.

Bloqueada está la carretera entre San Pedro Sula y Choloma por inversionistas de Koriun Inversiones que protestan exigiendo respuestas por su dinero en la principal vía de ese municipio.

Desde anoche, los afectados de la empresa Koriun Inversiones se tomaron ambas trochas del bulevar de la CA-13, frente a la sede de Koriun, en la zona industrial de Choloma.

El tránsito vial está detenido y miles de personas no logran, desde anoche, cruzar hacia San Pedro Sula o viceversa.

La Policía Nacional está desde anoche en la zona.

Según reportes locales, los manifestantes instalaron barricadas con ramas y neumáticos, y exigieron la devolución de los fondos invertidos, al tiempo que demandan respuestas claras sobre el estado legal de la empresa. Elementos de la Policía Nacional están en el lugar para evitar posibles eventos conflictivos.

Con quema de llantas y bloqueos protestan en Choloma personas afectadas por la empresa Koriun.

Este tipo de protestas contra Koriun no es algo nuevo. Meses atrás, los socios de la firma protagonizaron tomas de carreteras, manifestaciones intensas y enfrentamientos con la Policía, en demanda de la restitución de sus capitales.

Durante esos episodios, los manifestantes también cerraron el bulevar que une San Pedro Sula con Puerto Cortés y otras rutas alternativas, lo que generó pérdidas económicas y alteraciones en la logística local.

La caída de Koriun Inversiones dejó a cientos de familias en incertidumbre. Sus operaciones se calificaron por el Ministerio Público como “un esquema piramidal que pone en riesgo la economía del país” y, pese a la intervención de las autoridades y que hallaron más de L420 millones en las sedes, no existe un plan claro de devolución de los fondos.

