“Siempre he andado en Prado”: diputado Rasel Tomé ante cuestionamientos

El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, salió al paso en las últimas horas luego de algunos cuestionamientos en su contra por el uso de vehículos blindados, propiedad del Estado de Honduras.

“Yo siempre he andado en una Prado, es la que he usado desde que laboro como abogado y notario antes de ser funcionario público. He vivido en la misma casa; a mis hijos los he tenido en la misma escuela y colegios. Gracias a Dios para este servidor eso no es preocupación”, aseguró Tomé, en declaraciones a una emisora local.

El también vicepresidente del Congreso Nacional añadió que su preocupación “es lograr revertir los indicadores del 75% de hondureños en pobreza”, al tiempo que señaló que “por ello que no descansamos y seguimos avanzando con todas nuestras energías, y no nos vamos a detener”.

Asimismo, cuestionó la administración anterior en el Hemiciclo Legislativo que dirigió el nacionalista Mauricio Oliva, señalando que durante esa gestión se despilfarró 2,900 millones de lempiras en uso de helicópteros, automóviles blindados y guardaespaldas.

Las declaraciones del congresista del partido Libre (partido oficialista) se dan luego de que circulara un video en redes sociales donde un ciudadano increpa al funcionario de la Cámara Legislativa por el uso de carros blindados.

En las imágenes también se observa al parlamentario Juan Ramón Flores, del departamento de Comayagua, quien ante las preguntas insistentes del ciudadano, respondió que él posee dos vehículos (Toyota) “Prado”.

VIDEO: