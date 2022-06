“Quienes deben ser investigados y encausados como debería estar yo son esos seis altos funcionarios que recibieron una transferencia internacional del proveedor . ¿Quiénes son? No lo sé. El fiscal Chinchilla no dio los nombres, lo que sí confirmó es que yo no estoy en esos seis”, dijo Bográn a Canal 11 desde la prisión.

Bográn adujo que fueron seis altos funcionarios del gobierno anterior quienes deben responder ante la justicia y no él, eso sí, sin decir quiénes son .

Con respecto a la demanda internacional, comentó que “yo voy a presentar mi demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y voy a condenar al Estado de Honduras y lo que hoy el Estado de Honduras me quiere cobrar me lo va a tener que resarcir, pero no quiero llegar a ese punto porque amo a mi país”.

“Es más, si el Estado me pagara el doble de lo que me quiere cobrar, yo lo reparto de regreso al pueblo, no por medio del Estado, sino a través de cada mujer dueña de familia”, agregó.

Siguiendo la línea de los seis altos funcionarios y la compra de los hospitales, pormenorizó:

“Le dijeron (a Axel López) si no nos haces la transferencia a nosotros seis no te recibimos los hospitales, porque los hospitales venían en barco y yo ya estaba fuera de mi puesto, yo renuncie el 27 de junio, el primer barco que vino con los primeros dos hospitales el de Tegucigalpa y San Pedro Sula vino en julio del 2020, yo ya no estaba”.

