Un mes llevan diputados sin sesiones en el Congreso Nacional

A nueve días para que dé inicio la cuarta legislatura , los congresistas aún no alcanzan acuerdos para aprobar el Presupuesto general de la república 2025. Están convocados para el martes 21 a las 3:00 pm y se desconoce si hay consensos para su aprobación.

“¡Nada! No se espera nada. Este Congreso es el que ha tenido la producción legislativa más pobre de Honduras. Está muy mal dirigido, ilegalmente dirigido, y no podemos esperar nada, bueno los hondureños de esa junta directiva, que son amigos de Maduro. Allá andan en Venezuela celebrando un dictador”, aseveró Jorge Cálix, el diputado del Partido Liberal

Los liberales han presentado propuestas. Específicamente, quieren asegurarse de que no se reduzca el presupuesto destinado a los pacientes renales y que se aumente el presupuesto para la compra de medicamentos e insumos médicos. Si las otras partes están de acuerdo con estas propuestas, ellos están dispuestos a votar.

Las convocatorias a sesiones en el Congreso Nacional fueron suspendidas desde el 17 de diciembre de 2024 debido a la falta de acuerdos para la aprobación del Presupuesto General 2025. Además, temas como las adendas de energía, la Ley de Justicia Tributaria y la Ley de Colaboración Eficaz, entre otros, han quedado engavetadas por la falta de consensos.

María Antonieta Mejía, diputada del Partido Nacional, dijo “hemos puesto las cartas sobre la mesa. Hemos dicho que vamos a apoyar el presupuesto que vaya y supla las necesidades del pueblo hondureño, no a la candidata del oficialismo. No podemos priorizar secretarías que no abonan nada al pueblo”.

La parlamentaria de oposición denunció que “el gobierno de turno está ajustándole un presupuesto para buscar levantarle el perfil a la candidata del oficialismo porque prioriza el Instituto Nacional Penitenciario, la Secretaría de Comunicaciones y la partida confidencial. Lo que estamos pidiendo es que se reacomode el presupuesto orientado a las necesidades del país”.