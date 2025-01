Así modificaron el presupuesto 2024: millonario aumento a instituciones, recorte en otras

No obstante, existe una notable discrepancia entre el presupuesto que se aprueba inicialmente y el que finalmente se ejecuta. Esto obedece a las modificaciones introducidas durante el transcurso del año, cambios que generan dudas sobre si responden a necesidades fiscales reales o, por el contrario, a intereses políticos partidarios.

“Estos recortes no son el camino correcto y sólo reflejan un problema de priorización de recursos y una desvinculación entre las prioridades de gobierno con la formulación presupuestaria”, señaló.

Al respecto, Kaffati mencionó que “en la Secretaría de Planificación el incremento presupuestado va orientado principalmente al tema de propaganda y publicidad, y esta ha sido una secretaría que se ha dedicado más a poder atacar a la oposición y a las opiniones personales de cualquier persona que esté en contra de las decisiones del gobierno y no necesaria planificar adecuadamente la ejecución de los recursos públicos”.

En cuanto a los aumentos presupuestarios, Lagos cuestionó su justificación. Aunque los indicadores podrían respaldar un incremento en planificación, él subrayó que esta secretaría carece de una estrategia clara y que gran parte del aumento se destina a propaganda y contratación de personal no esencial.

”Normalmente, el presupuesto debería ser un instrumento estable diseñado para cumplir con metas estratégicas a largo y mediano plazo y no ser ajustado anualmente durante el año a las necesidades del país”, agregó.

“Cuando hay aumentos en los techos presupuestarios que no benefician directamente al ciudadano, se pierde el enfoque en programas y proyectos esenciales”, señaló Lagos.

El economista Roberto Lagos destacó que las instituciones no deberían realizar tantas modificaciones presupuestarias a menos que se enfrenten eventos extraordinarios, como choques económicos adversos.

Según Martín Barahona, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras (CEH), las ampliaciones son válidas “siempre y cuando esos cambios, esas modificaciones correspondan a la atención de problemas prioritarios”.

Sin embargo, cuestionó que esto no ocurre en el caso hondureño, ya que el presupuesto “de entrada, no obedece a una apropiada planificación del desarrollo y no tiene objetivos claros que respondan a las necesidades del país”.

También enfatizó en que, debido a la falta de consenso en su formulación, un presupuesto mal planeado desde su inicio solo puede resultar en problemas mayores.

“Simplemente se le dio más dinero a instituciones que eran del interés en la agenda gubernamental. Y el otro tema es que, bueno, si ya el presupuesto de raíz comenzó mal porque no se hizo una muy buena planificación que no tuvo consenso, por ejemplo, que no fue hecha tomando en cuenta la opinión de la población beneficiaria, entonces es lógico que algo que arrancó mal siga estando mal”, señaló.

En este sentido, expresó que las modificaciones presupuestarias deberían enfocarse en áreas que generen resultados concretos, como la educación o la infraestructura, y no en gastos que no aporten valor. Otro punto de preocupación fue el financiamiento del presupuesto, que el experto considera mal estructurado.

Señaló que “si se financia un presupuesto desde el principio con una predominancia en los recursos propios eso es mejor”, pero advirtió que en Honduras “cada vez más se está financiando con recursos prestados”, lo que compromete las finanzas futuras.En este sentido, advirtió que “en 2025 se van a asignar o ya están comprometidos un pago del servicio de la deuda casi por una cifra muy cercana a los 70 mil millones de lempiras”.

Este aumento, explicó, se debe al endeudamiento creciente en condiciones desfavorables, lo que afectará incluso a las administraciones futuras.

También se refirió a las ampliaciones presupuestarias en las instituciones de previsión, como el Inprema y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), destacando que estas ampliaciones se financian con recursos propios de estas instituciones, pero no hay mejora real en los servicios.