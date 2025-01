Peligra aprobación del presupuesto 2025 por desacuerdos en el CN

Tegucigalpa

Los diputados continúan sin llegar a un consenso para la aprobación del Presupuesto General, tras un mes de negociaciones fallidas. Tanto el oficialismo como la oposición no descartan la posibilidad de que el proyecto no sea aprobado debido a la falta de acuerdos.

Al verse incierta la aprobación del proyecto, la Secretaría de Finanzas inició este ejercicio fiscal con una prórroga del presupuesto de 2024, que asciende a L407,137.5 millones, de acuerdo con sus portales oficiales.

“Yo no veo condiciones ni voluntad en estas bancadas para que aprueben con el voto el presupuesto. Si no se llega a ningún acuerdo antes del 24 de enero, porque el 25 se instala la cuarta legislatura, yo creo que la discusión del presupuesto 2025 debe ser historia y trabajar con el de 2024”, señaló Juan Barahona, diputado de Libertad y Refundación (Libre).

Merary Díaz, diputada nacionalista, indicó que “la ejecución del presupuesto 2024, pueblo hondureño, sepa que no alcanzó ni el 100%. Llegaron casi al 45% en la ejecución de la inversión pública; no generaron empleos, no generaron buenas condiciones”.