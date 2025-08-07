  1. Inicio
Seguridad inaugura complejo de habitaciones que cuesta L13 millones

Con una inversión de 13 millones de lempiras, la Secretaría de Seguridad inauguró este viernes un moderno complejo de dormitorios que beneficiará a 100 agentes policiales.

El ministro Gustavo Sánchez supervisa el complejo de habitaciones.
Tegucigalpa, Honduras.

Con una inversión aproximada de 13 millones de lempiras, fue inaugurado un complejo de dormitorios destinados a funcionarios policiales en la Secretaría de Seguridad.

Las nuevas instalaciones constan de cuatro módulos con capacidad para albergar a 25 agentes cada uno, es decir, podrán ser utilizados por un total de 100 efectivos policiales.

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, informó que la obra fue ejecutada en un período de 13 meses.

Explicó que estos espacios están dirigidos principalmente a policías provenientes de los departamentos más lejanos, quienes no cuentan con los recursos económicos para costear una habitación en la capital debido a su alto costo.

El funcionario detalló que los fondos provienen de los 500 millones de lempiras que las autoridades han destinado para desarrollar proyectos de infraestructura de gran envergadura por parte de la Policía Nacional.

La inauguración contó con la participación de miembros de la cúpula policial, quienes realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones tras el acto oficial.

