Finanzas retrasa transferencias municipales hasta noviembre

La Secretaría de Finanzas (Sefin) anunció que, por falta de ingresos en la cartera de créditos en el Congreso Nacional, se reprogramarán las transferencias previstas para octubre a las distintas municipalidades de Honduras.
Sefin argumentó que este retraso también se debe al Decreto de Emergencia número 29-2025, publicado el día de ayer y que estará vigente por 45 días, mediante el cual se busca actuar con la mayor rapidez posible para proteger la vida y la seguridad de las personas vulnerables ante las intensas lluvias pronosticadas.
Después de que el 12 de octubre se había informado que los pagos se realizarían a partir del 17 de octubre; sin embargo, estos quedarán suspendidos para ser cancelados hasta finales del mes de noviembre. Por lo tanto, las municipalidades del país deberán esperar hasta esa fecha.
Sefin recordó que inicialmente se había comunicado que, por instrucción de la presidenta Xiomara Castro, los pagos de más de 1,186 millones de lempiras, correspondientes a los meses de enero a julio, serían liquidados el 17, 24 y 31 de octubre.
El pasado 19 de septiembre, Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, se pronunció sobre la falta de transferencias a las municipalidades y advirtió que estaría en huelga de hambre por este motivo, ya que le adeudan L240 millones.