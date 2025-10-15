Finanzas retrasa transferencias municipales hasta noviembre

Tegucigalpa.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) anunció que, por falta de ingresos en la cartera de créditos en el Congreso Nacional, se reprogramarán las transferencias previstas para octubre a las distintas municipalidades de Honduras.

Sefin argumentó que este retraso también se debe al Decreto de Emergencia número 29-2025, publicado el día de ayer y que estará vigente por 45 días, mediante el cual se busca actuar con la mayor rapidez posible para proteger la vida y la seguridad de las personas vulnerables ante las intensas lluvias pronosticadas.