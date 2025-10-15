  1. Inicio
  2. · Honduras

Finanzas retrasa transferencias municipales hasta noviembre

Después de que el 12 de octubre se había informado que los pagos se realizarían a partir del 17 de octubre, estos se realizarán hasta el mes de noviembre

Finanzas retrasa transferencias municipales hasta noviembre

Sefin argumentó que este retraso se debe al Decreto de Emergencia número 29-2025 que busca salvaguardar la vida de las personas ante las lluvias pronosticadas.

Tegucigalpa.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) anunció que, por falta de ingresos en la cartera de créditos en el Congreso Nacional, se reprogramarán las transferencias previstas para octubre a las distintas municipalidades de Honduras.

Sefin argumentó que este retraso también se debe al Decreto de Emergencia número 29-2025, publicado el día de ayer y que estará vigente por 45 días, mediante el cual se busca actuar con la mayor rapidez posible para proteger la vida y la seguridad de las personas vulnerables ante las intensas lluvias pronosticadas.

Lluvias dejan 12 muertos, más de 23,000 afectados y 68 comunidades aisladas

Después de que el 12 de octubre se había informado que los pagos se realizarían a partir del 17 de octubre; sin embargo, estos quedarán suspendidos para ser cancelados hasta finales del mes de noviembre. Por lo tanto, las municipalidades del país deberán esperar hasta esa fecha.

Sefin recordó que inicialmente se había comunicado que, por instrucción de la presidenta Xiomara Castro, los pagos de más de 1,186 millones de lempiras, correspondientes a los meses de enero a julio, serían liquidados el 17, 24 y 31 de octubre.

OIC analizará propuesta de fondo global que proteja a productores de café

El pasado 19 de septiembre, Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, se pronunció sobre la falta de transferencias a las municipalidades y advirtió que estaría en huelga de hambre por este motivo, ya que le adeudan L240 millones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias