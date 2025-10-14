$!OIC analizará propuesta de fondo global que proteja a productores de café

“Hay muchos obstáculos para vender, no tenemos rutas de venta ni compradores directos, nos toca vender barato, porque el producto no pone el precio, los compradores lo ponen, y eso nos afecta, a uno lo explotan y no queda más que ceder”, confesó.La caficultora cree que los anuncios del Gobierno, que hablan de fortalecer la cadena del café y apoyar a los pequeños productores, deben convertirse en acciones concretas que lleguen hasta las zonas rurales, donde el esfuerzo es grande, pero las oportunidades escasas.“Sería bonito que de verdad hubiera apoyo, que no solo los grandes tengan acceso a vender bien o exportar, nosotros también trabajamos con esfuerzo, cuidamos la calidad y vivimos de esto", dijo.La cumbre, liderada por la Organización Internacional del Café, representa una oportunidad para reconocer los esfuerzos que Honduras, junto con sus socios internacionales, ha venido realizando para promover la calidad y sostenibilidad del grano.“Hay muchos esfuerzos de distintos socios para apoyar a Honduras en promover esta cadena de valor. El café es de relevancia para el país y todos estamos aportando un granito de arena para que continúe posicionándose en los mercados internacionales”, señaló Fátima Espinoza, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).Declaró que el rol del organismo es brindar asistencia técnica para mejorar las condiciones de producción y demostrar que el café hondureño cumple con las regulaciones internacionales de sostenibilidad, en un contexto donde los mercados globales demandan cada vez más transparencia y trazabilidad.“Hemos apoyado a Honduras en la demostración de las áreas no deforestadas, este año presentamos una actualización del mapa de cobertura forestal que muestra qué zonas están cubiertas de bosques y cuáles han sido deforestadas. De allí derivamos el primer mapa de cobertura del café, lo que contribuye a la trazabilidad del producto y a los procesos de certificación”, especificó Espinoza.Los avances en mapeo y monitoreo ambiental, impulsados con apoyo de la FAO, permiten al país demostrar el origen ordenado y responsable de su producción cafetalera, un elemento clave para cumplir con las nuevas regulaciones internacionales, como la Ley de Deforestación de la Unión Europea.“Con este trabajo demostramos cómo se puede ser coherente con las nuevas regulaciones y avanzar hacia una producción más sostenible”, puntualizó.“Estamos viendo cómo Honduras consolida su papel como un referente regional en café sostenible”, añadió la representante, quien aseguró que la FAO continuará acompañando al país en sus esfuerzos por fortalecer la competitividad del sector y mejorar las condiciones de vida de los pequeños y medianos productores.De acuerdo con datos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), más de 12.5 millones de familias en más de 60 países dependen directamente de la caficultura, lo que refleja la magnitud e impacto social del sector. En América Latina y el Caribe, esta actividad representa una fuente vital de ingresos, empleo y desarrollo rural, especialmente para comunidades que viven en zonas de difícil acceso.