$!OIC analizará propuesta de fondo global que proteja a productores de café

San Pedro Sula, Honduras.

Bajo un ambiente de entusiasmo, cooperación y esperanza continúa en San Pedro Sula la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café (OIC), evento histórico que reúne a representantes de 77 países productores y compradores del grano. Este martes, durante la mañana, se llevó a cabo un foro sobre el sistema de valuación del café y el programa Q, organizado por la Asociación de Cafés, que reunió a líderes globales del sector. Durante el evento se discutieron temas clave como los retos de la industria, precio-costo, fertilizantes, producción y el aseguramiento de un ingreso digno, con la participación de delegados de países productores de América Latina, India, Filipinas, Papúa Nueva Guinea y otras regiones. De manera paralela, se realizó un foro grupal de mujeres líderes en el café, junto con talleres destinados a fomentar conversaciones sobre procesos de comercialización, equidad de género, y exposiciones en los stands de café.

Durante la tarde se celebró el foro "Financiando el futuro del café", presentado por World Coffee Research, tras lo cual se clausuró la Expocafé y se otorgaron reconocimientos a mujeres destacadas en la industria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Entre los temas que podrían iniciar las discusiones este miércoles se encuentran las propuestas presentadas por la presidenta hondureña Xiomara Castro durante la apertura de la Cumbre del Café, celebrada el lunes. Castro propuso ante la OIC crear un fondo internacional para la justicia cafetalera que garantice precio justos y crédito verde para los pequeños productores. También propuso promover un acuerdo de comercio justo y trazabilidad, un acuerdo que asegure que cada taza de café pueda contarse desde el árbol hasta la mesa, y que ningún productor vuelva a ser víctima de intermediarios o exclusión de los mercados internacionales. Las tendencias actuales del mercado internacional del café, precios, oferta y demanda, costes de producción y factores macroeconómicos, afectan la rentabilidad del sector y el aseguramiento de que los agricultores y sus familias obtengan un ingreso digno y sostenible que les permita vivir con bienestar y prosperidad.

A la espera de resultados

Los representantes de 77 países que participan en el evento conocerán sobre las necesidades financieras de los agricultores con las oportunidades de financiación global. Iván Romero Martínez, embajador de Honduras en el Reino Unido y representante ante la OIC, expuso que la discusión sobre mecanismos de financiamiento es vital, ya que ningún país productor está exento de enfrentar dificultades económicas, climáticas o crediticias, factores que inciden directamente en la estabilidad del sector. “Creo que será una propuesta bienvenida por todos, no sé si habrá una resolución inmediata, pero sí será ampliamente socializada entre los países latinoamericanos productores de café, como Colombia, Brasil y El Salvador, también con naciones de Asia y África, como Togo y Filipinas, lo importante es que Honduras está promoviendo soluciones y un diálogo constructivo”, indicó.

El diplomático explicó que la reunión del Consejo aborda temas de relevancia mundial, entre ellos la participación del género en la caficultura, la tecnificación de los cultivos, la Ley de Deforestación de la Unión Europea y la búsqueda de alianzas para garantizar el acceso al crédito y la sostenibilidad futura de los productores. “Estos puntos son parte de una agenda integral que busca soluciones reales. La propuesta presentada por la presidenta Xiomara Castro sería analizada el miércoles, y ha generado gran interés entre los países miembros, ya que el financiamiento es un tema que preocupa a los productores de café en todo el mundo”, señaló. Para el embajador, el hecho de que Honduras sea sede de la asamblea representa un reconocimiento internacional a su liderazgo, calidad de producción y compromiso con la sostenibilidad. “Este evento proyecta a Honduras como un país que no solo produce café de excelencia, sino que también propone políticas y estrategias para el bienestar del sector. San Pedro Sula se ha transformado en el centro de las decisiones más relevantes del mundo cafetalero”, afirmó. Romero Martínez resaltó, además, que la presencia de representantes de los cinco continentes y de las principales empresas del rubro confirma que Honduras está siendo escuchada y respetada en el escenario internacional. Por su parte, uno de los principales intereses de Honduras, comentó Laura Suazo, ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con relación a las propuestas que hizo la mandataria hondureña, es acceder a mecanismos de financiamiento internacional que permitan mejorar la competitividad y garantizar la sostenibilidad económica de los productores. “Nuestro interés es ver cómo podemos ayudar al financiamiento y la comercialización del café. Los miembros del Consejo estaremos en sesiones permanentes, mientras de manera paralela se desarrollan otros eventos y foros. Aquí están reunidos los países que exportamos y quienes nos compran café, junto a las principales empresas comercializadoras del mundo”, explicó. “La presidenta Xiomara Castro ha puesto sobre la mesa puntos esenciales que están dentro de la agenda del Consejo, y uno de ellos es el financiamiento. Los países productores queremos aumentar la producción agrícola, pero para eso necesitamos respaldo financiero internacional. Este sector tiene un impacto enorme en nuestra economía y requiere de una atención prioritaria”, expresó. “Hoy es la continuación de todo un proceso de avance en políticas públicas a favor del café. Ya expusieron Colombia, Brasil, El Salvador y Honduras, mostrando cómo cada país está trabajando para fortalecer este rubro esenciatel”, agregó Suazo durante una conversación con este medio. La ministra indicó que, de manera simultánea a las sesiones del Consejo, se desarrolla una exposición con más de treinta emprendimientos liderados por mujeres, además de una escuela de catación para niños, iniciativas que reflejan el dinamismo, la inclusión y la visión de futuro del sector. “En esta cumbre se abordan temas cruciales como el mercado, la comercialización, el cambio climático y la sostenibilidad de la producción del café, además del manejo del agua y del suelo. Es un espacio de intercambio técnico que fortalece las capacidades de todos los países productores”, detalló. San Pedro Sula se ha convertido en la cuna de las decisiones más importantes del sector a nivel global, al albergar a los representantes de todos los países miembros de la OIC. “Hay un ambiente de diálogo y esperanza para el rubro en el país. Este evento posiciona a Honduras ante el mundo y demuestra nuestra capacidad de liderazgo en la agenda cafetalera internacional”, afirmó. El café representa cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, lo que evidencia su enorme peso en la economía y en la generación de empleo rural. Pedro Mendoza, presidente de la Asociación Hondureña de Productores de Café (Ahprocafe) y del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe), recordó que, como sector, ya se había presentado una propuesta similar a la de la presidenta Xiomara Castro, la cual fue ratificada durante la cumbre. “Ojalá que se haga realidad, porque cuando los precios bajan, el pequeño productor es el más afectado. Todos los eslabones de la cadena de valor son importantes, pero el pequeño necesita más respaldo para mantenerse en el mercado y seguir produciendo”, señaló. El empresario subrayó que la intervención del Gobierno y el apoyo internacional son determinantes para fortalecer al sector, especialmente en temas como el combate de plagas, enfermedades y la fertilización. “Esto está en manos del Gobierno y esperamos que, a través de la OIC, puedan gestionarse recursos que faciliten el trabajo de los productores. La lucha contra plagas y enfermedades, así como la mejora en los suelos y fertilización, son claves para mantener la productividad y la calidad del café hondureño”, agregó. El dirigente cafetalero resaltó que, además de la proyección internacional, el encuentro ha generado espacios de diálogo técnico y económico orientados a buscar precios justos para los productores. “Se están dando charlas importantes y se está pidiendo justicia en los precios del café. Hace más de 15 años no veíamos precios como los que tuvimos el año pasado. Estos espacios permiten plantear propuestas concretas para fortalecer al productor, sobre todo al pequeño caficultor, que es quien más lo necesita”, reiteró. Mendoza consideró que la asamblea marca el inicio de una nueva etapa para el café nacional, al reunir en un mismo espacio a productores, exportadores, compradores y organismos internacionales dispuestos a cooperar en favor del desarrollo del rubro. Con emoción y orgullo, el exportador hondureño Mauricio Fajardo, fundador de la marca Mau Coffee, destacó la importancia histórica de que Honduras sea sede por primera vez de la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café, evento que reúne a los mayores productores, exportadores y compradores del mundo. “Es una alegría enorme que un evento de esta magnitud se realice en nuestro país, esto representa un impacto positivo para nosotros como productores y exportadores. Es un hecho histórico que nos permite poner el nombre de Honduras en alto”, afirmó Fajardo. El representante de Mau Coffee, empresa que ha logrado posicionarse en el mercado internacional, consideró que la asamblea llega en un momento clave para fortalecer los lazos comerciales y abrir nuevas oportunidades para los productores hondureños. “Aquí se están realizando reuniones de alto nivel y mesas de negociación justo cuando inicia la cosecha. Este espacio nos permite enlazar nuevos clientes, crear alianzas y consolidar nuestra presencia en el mercado global", expresó. Mau Coffee inició su expansión exportando a Taiwán, y actualmente envía café a China, Canadá, Estados Unidos, México y varios países de Europa, consolidándose como una marca que proyecta la calidad y el esfuerzo de los cafetaleros hondureños. El empresario subrayó que el crecimiento del sector debe ser equitativo, y que las políticas públicas deben enfocarse en generar condiciones que beneficien tanto al pequeño como al mediano y gran productor.

"El Gobierno debe dar apertura al rubro del café y apoyar la cadena productiva, porque este sector mueve la economía del país”, Mauricio Fajardo, exportador

“Es posible cumplir lo que propone la presidenta Xiomara Castro, siempre y cuando existan políticas que impulsen un crecimiento equitativo, aquí hay muchos productores que han quedado en el olvido", indicó. Fajardo hizo un llamado a fortalecer la sostenibilidad y las buenas prácticas agrícolas, pilares que garantizan la competitividad del café hondureño frente a las exigencias internacionales. “La política debe centrarse en cuidar y proteger las buenas prácticas, el café no solo es un producto, es cultura, empleo y esperanza para miles de familias. Este encuentro mundial debe servir para renovar el compromiso de todos los sectores en apoyar a quienes trabajan día a día en el campo”, enfatizó. En lo alto de las montañas de La Paz, entre caminos de tierra y cafetales que pintan de verde el paisaje, Alma Nerys Ramos ha dedicado los últimos 13 años a cultivar café junto a su familia. Es una pequeña productora, orgullosa de su labor, pero también cansada de las dificultades que enfrenta día a día para sacar adelante su cosecha. “Tenemos la finca desde hace 13 años, somos pequeños productores y vendemos nuestro café a intermediarios del país. Lo que propone la presidenta sería un gran apoyo para nosotros, porque durante mucho tiempo no ha habido oportunidades para los que no tenemos de dónde agarrar”, relató con voz pausada. Su historia refleja la realidad de miles de productores hondureños que mantienen viva la caficultura nacional, pero que no reciben los beneficios justos de su trabajo. Ramos pormenorizó que uno de los principales retos es la falta de rutas de venta y compradores directos, lo que los obliga a depender de intermediarios que pagan precios muy por debajo del valor real del café.