  1. Inicio
  2. · Honduras

Secretario de Finanzas se reunió con Collen Hoey para fortalecer inversión en Honduras

“El propósito de la reunión fue para establecer los lazos de cooperación en materia económica y financiera”, dijo Emilio Hercules

Secretario de Finanzas se reunió con Collen Hoey para fortalecer inversión en Honduras

Emilio Hercules Ministro de la Secretaría de Finanzas y Collen Hoey encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, dialogaron sobre las oportunidades de cooperación entre ambos países.

 Foto X: U.S. Embassy Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras

El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, se reunió este miércoles con la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Collen Hoey, con quien dialogó sobre las oportunidades de cooperación e inversión entre ambos países.

Hércules resaltó como altamente productiva la reunión sostenida y además la catalogó como un encuentro clave para fortalecer la cooperación económica y financiera entre Honduras y Estados Unidos.

La petición que hará Nasry Asfura a Trump para proteger competitividad de Honduras

"El propósito de la reunión fue para establecer los lazos de cooperación en materia económica y financiera. Esta primera reunión es para tener prosperidad en Honduras, creación de trabajo para los hondureños y poder de esta manera desarrollar económicamente a nuestro país”, expresó el secretario de Finanzas.

Otras reuniones

Hércules también informó que se están coordinando reuniones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la cooperación técnica y restablecer al aliado estratégico en el país, tal como se tenía anteriormente. Esto permitirá establecer parámetros claros de transparencia, desarrollo económico y, de manera fundamental, responsabilidad fiscal dentro del Gobierno de la República.

Asfura se reunirá con Trump en Estados Unidos por migración y comercio

Además, sostendrá importantes encuentros con representantes de organismos internacionales.

En la reunión realizada el 3 de febrero, Colleen Hoey estuvo acompañada por Bryan Schell, jefe de la Sección Económica. Por su parte, el ministro Hércules asistió junto a su equipo de trabajo, integrado por el viceministro Roberto Chang y la viceministra Liliam Odalis Rivera.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias