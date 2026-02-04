Secretario de Finanzas se reunió con Collen Hoey para fortalecer inversión en Honduras

El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, se reunió este miércoles con la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Collen Hoey, con quien dialogó sobre las oportunidades de cooperación e inversión entre ambos países.
Hércules resaltó como altamente productiva la reunión sostenida y además la catalogó como un encuentro clave para fortalecer la cooperación económica y financiera entre Honduras y Estados Unidos.
"El propósito de la reunión fue para establecer los lazos de cooperación en materia económica y financiera. Esta primera reunión es para tener prosperidad en Honduras, creación de trabajo para los hondureños y poder de esta manera desarrollar económicamente a nuestro país”, expresó el secretario de Finanzas.
Otras reuniones
Hércules también informó que se están coordinando reuniones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la cooperación técnica y restablecer al aliado estratégico en el país, tal como se tenía anteriormente. Esto permitirá establecer parámetros claros de transparencia, desarrollo económico y, de manera fundamental, responsabilidad fiscal dentro del Gobierno de la República.
Además, sostendrá importantes encuentros con representantes de organismos internacionales.
En la reunión realizada el 3 de febrero, Colleen Hoey estuvo acompañada por Bryan Schell, jefe de la Sección Económica. Por su parte, el ministro Hércules asistió junto a su equipo de trabajo, integrado por el viceministro Roberto Chang y la viceministra Liliam Odalis Rivera.