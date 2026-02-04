Secretario de Finanzas se reunió con Collen Hoey para fortalecer inversión en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, se reunió este miércoles con la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Collen Hoey, con quien dialogó sobre las oportunidades de cooperación e inversión entre ambos países.

Hércules resaltó como altamente productiva la reunión sostenida y además la catalogó como un encuentro clave para fortalecer la cooperación económica y financiera entre Honduras y Estados Unidos.