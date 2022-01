José Manuel Matheu, secretario de Salud, pidió calma a los médicos y enfermeras que se mantienen en protestas exigiendo plazas permanentes por su trabajo durante la pandemia de Covid-19.

El galeno les llamó a reintegrarse a sus labores y buscar el diálogo con las nuevas autoridades.

“Yo los llamaría con todo respeto a que se reintegren a las labores. Lo primero es hablar, hablando se entiende la gente. ¿Han hablado conmigo? No han hablado, ¿he recibido a alguna persona para que hagan planteamientos? Yo no los he recibido, entonces no entiendo por qué deben de tener pancartas si yo tengo muy buenos oídos y puedo escuchar”.

“Si no se tiene esto (presupuesto) no puedo ser irresponsable en decir que vamos a contratar. Pero si hay dinero y de verdad son de primera línea entonces puede ser, pero vamos a revisar primero”, dijo Matheu.

Sin embargo, para comenzar el diálogo hizo hincapié en que es necesario que regresen a trabajar y dijo que las medidas de presión no deben ser una vía.

“No soy jovencito, no me van a venir a asustar con que están con un paro. Deben entender que somos una nueva administración, apenas nos venimos sentando”, comentó Matheu.

De acuerdo con el Secretario de Salud, la nueva administración debe de realizar una revisión de como encuentra la situación financiera de dicho Ministerio.

“No necesito una huelga, no envían un buen mensaje haciendo ya paros, así que suspendan por favor las medidas de presión y platicamos. No les digo que hoy porque tengo reuniones con medio mundo y el lunes nos podemos sentar y platicamos”, cocluyó Matheu.