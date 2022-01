Jueza que juramentó a Xiomara Castro: No soy la autoridad para legitimar el reconocimiento de un titular del Estado

La jueza de Tribunal de Sentencia, Karla Romero, quien juramentó a Xiomara Castro como Presidenta de Honduras, aseguró este viernes que “no iba a estar presente ahí para que no se legitimara el acto que estaba realizando”.

“Las circunstancias que se dieron en ese momento, que no era un escenario planificado, ni se me había pasado por la mente, pero hice alusión a la Constitución de la República, exactamente en el Artículo 244 en el que establece que mi participación en ese momento es a falta de la comparecencia de los dos titulares de los otros dos poderes del Estado”, explicó en el programa Frente a Frente.

“Había una prohibición de reconocer a alguna autoridad de esas dos que he mencionado, porque entonces no estaría validada mi participación y ese no era el objetivo. Además, no soy yo la autoridad correspondiente para poder legitimar una situación, como el reconocimiento de un titular del Estado”, indicó.