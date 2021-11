Salvador Nasralla reacciona tras la no inscripción de Roberto Contreras

La no inscripción de Roberto Contreras como candidato a la alcaldía de San Pedro Sula ha desencadenado un vendaval de movilizaciones incluso previo a la determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El líder del Partido Salvador de Honduras (PSH), aliado con Libertad y Refundación (Libre) en el nivel presidencial, Salvador Nasralla, reaccionó este miércoles diciendo que no pueden ir a elecciones generales sin un candidato municipal por San Pedro Sula.

El CNE resolvió, por unanimidad de votos, no inscribir a Contreras, un empresario norteño que competía en una corriente independiente previo a conformar una alianza con Libre y el PSH en San Pedro Sula, quedando como titular de la elección del 28 de noviembre.

Contreras iba a convertirse en candidato por esa municipalidad en alianza con Omar Menjívar (Libre) y Julio Montessi (PSH), quienes desistieron de sus candidaturas para integrarse en alianza.

Nasralla escribió a través de su cuenta en Twitter: “Seguiremos luchando hasta que San Pedro Sula tenga inscrito al candidato de la unidad de la oposición Roberto Contreras. No podemos ir a elecciones sin candidato”.

Nasralla considera “absurdo” que el CNE permita la inscripción de Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional, como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), después de la renuncia voluntaria de Mario René Pineda Valle. Oliva compitió en elecciones primarias por la candidatura presidencial contra Nasry Asfura, por el Partido Nacional.

“El partido de JOH (Juan Orlando Hernández) viola la ley inscribiendo a Oliva y a perdedores de las primeras, y no acepta al que sí cumple la ley”, indagó el expresidenciable.

“Lo nuestro no es una violación porque el señor Contreras no participó en elecciones primarias... y el Partido Liberal -hoy reducido en su mínima expresión- no tiene voz ni voto”, concluyó Nasralla, quien ha sido candidato presidencial en dos ocasiones (2013 y 2017).

CONTRERAS, ORILLADO

Roberto Contreras quedó al margen de la elección del último domingo de noviembre, después de que en una sesión virtual los magistrados Ana Paola Hall, Kelvin Aguirre y Germán Lobo (suplente), deliberaran. Rixi Moncada se ausentó aduciendo que exigía una sesión presencial “por la gravedad del caso”.

El empresario pronunció tras conocer el dictamen que hará una huelga de hambre en San Pedro Sula, como medida para exigir la inscripción y competir por la alcaldía de esa ciudad del norte de Honduras.