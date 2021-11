Esta mañana se dio a conocer que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó excluir de las planillas para competir en las elecciones generales por la Alcaldía de San Pedro Sula a Roberto Contreras.

Aunque aún no hay un comunicado oficial por parte del CNE, se supo que los magistrados Kelvin Aguirre, Ana Paola Hall y Flavio Nájera (en lugar de Rixi Moncada) se reunieron ayer martes a altas horas de la noche y definieron la no participación del empresario sampedrano.

Roberto Contreras, luego de enterarse de la decisión, anunció que se movilizará a San Pedro Sula para iniciar a partir de este jueves una huelga de hambre, pues considera que “se violentaron mis derechos como ciudadano”.

”Este es un mensaje de desconfianza, siento que estoy viviendo un sueño del cual no he despertado, no podemos creer lo que está pasando, esto es una aberración jurídica. En San Pedro Sula todas las encuestas nos ponen en primer lugar, no entiendo si aceptaron la alianza porque no reconocen ahora mi candidatura”, cuestionó Contreras.

“No tenemos ninguna comunicación oficial, sí sabemos que anoche no hubo ninguna reunión del Pleno al menos de manera formal, por lo tanto nos hace dudar, ya que además Rixi Moncada dijo que jamás votaría contra algo que no es correcto. Esperaremos una comunicación oficil y tenemos la esperanza que la información que circula no sea correcta”, manifestó Pedro Barquero, coordinador del Partido Salvador de Honduras.

La Ley Electoral de Honduras, en su numeral 10 del artículo 115 detalla que “se debe Inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a personas que hayan participado en otro partido o en el mismo período electoral”.

Los defensores de Roberto Contreras aseguran que la ley lo faculta debido a que él no participó en las elecciones internas tras declinar a la candidatura por parte del movimiento de Yani Rosenthal, por el Partido Liberal.

La consejera propietaria del CNE, Rixi Moncada, afirmó recientemente que la inscripción de Roberto Contreras “está revestida de toda legalidad, por ello firmé resolución favorable”.

Agregó que “negar ahora argumentando que ya participó, es absurdo, injusto y prevaricador. El CNE tiene el deber de tutelar sus derechos políticos”.

En reacción a la decisión del CNE, Augusto Aguilar, exmagistrado de este ente, comentó que “es una irregularidad y aplicación errónea de la ley respecto a la negación de inscripción de Roberto Contreras”.

”Estas personas tienen todo el derecho, ellos están solicitando su participación mediante un arreglo político, entonces, la interpretación que ellos (magistrados del CNE) quieren hacer es de manera forzada, la ley es clara”, acotó.

Como se recordará, Omar Menjívar, de Libertad y Refundación (Libre) y Julio Montessi, del Partido Salvador de Honduras (PSH) cedieron sus aspiraciones al empresario Roberto Contreras, quien se inscribió como candidato independiente ante el CNE. Los tres líderes políticos buscan derrotar al candidato del Partido Nacionl, Armando Calidonio, quien aspira por tercera vez a la Municipalidad de San Pedro Sula.