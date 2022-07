Salvador Nasralla: “No volvería a hacer una alianza con Libre”

Salvador Nasralla , designado presidencial, manifestó que no volvería a hacer una alianza con el partido Libertad y Refundación (Libre) , pues esa institución política no ha cumplido con los acuerdos firmados.

No volvería a hacer alianza

Ayer, domingo, en el foro televisivo 30/30, el primer designado manifestó que la alianza que hizo con Libre fue una “necesidad”, casi una “obligación”, para sacar al Partido Nacional del poder.

“Yo, sinceramente, fui obligado a hacer una alianza con el partido Libre, no tenemos ningún acercamiento ideológico. Por supuesto que nos conocemos, la familia Zelaya eran mis amigos de dinero cuando yo regresé de estudiar de Chile, los conozco desde siempre”, pronunicó.

(...) Hicimos una alianza por la necesidad de sacar un delincuente y se cumplió el objetivo. Si yo no hubiera hecho esa alianza en este momento el presidente sería Juan Orlando Hernández”, agregó.

Seguidamente, Salvador Nasralla aseguró que “no volvería a hacer una alianza con Libre porque no cumplieron lo que firmamos”. Opinó, además, que el gobierno está tomando decisiones importantes para el país sin siquiera consultar con él.

“Ellos me hablaron de que íbamos a tomar las decisiones juntos, no estamos tomando las decisiones juntos ni a distancia”, agregó. “Ellos creen que el partido Libre ganó solo, cosa que yo no comparto pero con cariño les digo que mi única intención es ayudar a Honduras”, indicó.