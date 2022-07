En relación a Elvir, el ministro asesor de Comunicaciones dijo: “Decile a tu muchachita (Iroshka Elvir) que hable. Ese es el problema de agarrar puestos sin tener la capacidad. Ella es vicepresidenta del Congreso y no volvió a hablar”.

“Véngase, Nasralla, si usted es designado. Deje de andar ofreciendo fumar marihuana y sembrar marihuana. Le han dado diez millones de presupuesto, ¿dónde está?”, concluyó Benítez.

En plática con Grupo Opsa, el designado presidencial le recordó a Benítez cuando lo asesoró luego que salió de trabajar de dos medios de comunicación y consideró que es un malagradecido.

“Sinceramente no sé en qué red transmite ‘El Perro’. Me mandaron una publicación en las redes sobre su familión que tiene empleado en el gobierno y no le quiero subir el nivel respondiendo, que siga ladrando solo”, comenzó respondiendo Nasralla