Ley permitiría a dirigentes políticos postularse a la Corte

Los diputados oficialistas del Congreso Nacional pretenden dejar la puerta abierta a que miembros activos de partidos políticos pueden autopostularse como candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia.

Durante la sesión del sábado pasado, en el hemiciclo se propuso eliminar el numeral b del artículo 15 del proyecto de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El artículo 15 establece las prohibiciones para las autopropuestas dentro del proceso para evaluar y elegir los 15 togados del máximo tribunal de Honduras.

El numeral b de ese artículo indica que para ser autopostulante no se puede “ser miembro activo de un partido político, ni haberlo sido en los dos años anteriores a su auto postulación”.

La sugerencia para suprimir de la propuesta de ley el numeral fue presentada por el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, por violentar las garantías constitucionales, la cual fue aceptada por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

“Primero aquí mi sugerencia es eliminarlo, un miembro activo de un partido no es necesariamente una autoridad o ejerciendo un cargo público, no tiene ningún vinculo como para poder prohibir su participación. En mi opinión es violentar algunas garantías constitucionales, mi sugerencia para la comisión es eliminar el numeral b”, consideró Redondo.

Cuestionamientos

La propuesta fue ampliamente cuestionada por varios diputados en la cámara legislativa, especialmente de la bancada del Partido Nacional.

Referente al tema, Ligia Ramos, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), manifestó que “no se quiere ver ninguna persona que sea parte de la dirigencia de ningún partido político en la Corte Suprema, porque lo que se quiere es que se imparta justicia y no generar suspicacias, no se quiere que solo porque sea de un partido vaya actuar conforme a su partido, Honduras no quiere tener activistas políticos dentro de la Corte”.

A las críticas se sumó la diputada Beatriz Valle -ahora independiente, sin bancada-, quien enfatizó que “yo no estoy de acuerdo con que se elimine el numeral b, si uno es dirigente de un partido político y se va a postular para un cargo de esos, habría conflicto de intereses”.

En ese sentido, anunció que presentará “una moción para agregar el numeral f que dice lo siguiente: no haber formado parte del gobierno central, instituciones centralizadas y descentralizadas en lo últimos cinco años”.

Ante el anuncio, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, dijo que respaldarán la iniciativa para agregar ese nuevo apartado

.“La observación de Beatriz es que no participen ministros del gobierno anterior y de este actual, quién no va a saber que los ministros de un gobierno son los que tienen más influencias, más injerencias y más compromisos con los partidos políticos y un gobierno, queremos despolitizar la CSJ, pues pongamos esa prohibición”.

A contratiempo, los diputados se aprestan hoy para aprobar los 14 artículos restantes de los 28 que contiene el proyecto de ley.