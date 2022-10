Salvador Nasralla, designado presidencial, se refirió al futuro que tiene el Partido Salvador de Honduras (PSH) luego de anunciar que no volvería a hacer alianzas políticas con Libertad y Refundación.

El designado no descartó que en su momento intenten quitarle el PSH como sucedió con el Partido Anticorrupción y habló de Luis Redondo, titular del Congreso Nacional.

“Luis (Redondo) no me contesta las llamadas ni los mensajes, realmente no sé por qué Luis cambió así y de hecho Mel me lo advirtió, porque cuando me lo dijo no creí ya que conozco a Luis Redondo de hace tiempo, él me dijo que a la persona que yo nombrara como presidente del Congreso ya estando en el cargo no me iba a hacer caso y tenía razón”, señaló.

Asimismo, dice que Redondo está desarrollando la agenda del gobierno en el Congreso.