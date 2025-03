Salvador Nasralla a Mel: “Te voy a sacar del poder a menos que me asesinés”

Tegucigalpa, Honduras.

”No voy a permitir estas arbitrariedades de este delincuente de Mel Zelaya y de sus concubinas, no voy a permitir este tipo de cosas y no me extrañaría que tuviera socios en los otros partidos”, añadió.

Salvador aseguró que él es el único que puede que sacar del poder a la familia Zelaya: “Nasralla es el que te va a ganar, el que te va a sacar del poder, a menos que me asesinés que no es algo raro para vos si has matado un cachimbo de gente”.

Salvador Nasralla señaló que él es el único candidato afectado con el retraso del material electoral, ya que es la figura política por la que la mayoría de los hondureños votará.