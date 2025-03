Cholomeños denuncian intento de sobornos en las elecciones primarias 2025

Choloma, Honduras.

Tulio Hernández denunció que un miembro de un partido le ofreció dinero para “comprar” su voto, pero este declinó esta propuesta. Hernández no quiso dar a conocer a qué partido político pertenece la persona que le hizo esta proposición, pero animó a los candidatos a ser transparentes en este proceso electoral.

“Por ahora todo bien, acá dónde yo voté todo fue transparente, pude analizar la cédula y todo concordó con lo que establece la ley. Solo cuando ya salí hubo un candidato que me ofreció dinero y yo le dije que no me vendía, que no vendía mi voto porque mi voto es libre”, contó Tulio.

“Si hablan de transparencia, sean así, pero siempre violan la ley, porque nosotros votamos de corazón, no debemos permitir que otros decidan por quién vamos a votar. Decirle a la ciudadanía que no se dejen engañar, que no valen 500 lempiras cuatro años de pobreza, recuerde cómo está el desempleo ahorita.

El voto de nosotros vale, y puede llegar a tener muchas oportunidades en Choloma. Lo que queremos es una transparencia y una votación limpia”, agregó el cholomeño, quien ejerció el sufragio en la escuela República de Costa Rica.