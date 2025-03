Nasry “Tito” Asfura llega a votar a la UPNFM en Tegucigalpa

Tegucigalpa

Nasry “Tito” Asfura, candidato presidencial por el Partido Nacional ejerció el sufragio este domingo en la UPNFM en Tegucigalpa, zona central de Honduras.

Tras votar, Asfura se pronunció sobre los problemas ocurridos tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula: “ Yo no soy la persona para venir y decir qué fue lo que pasó. No puedo. Opinar es fácil. Echar la culpa a alguien es fácil. El tiempo va a dar la razón de qué fue lo que pasó (...) Las cosas se han normalizado, pero los distritos seguimos teniendo problemas según los informes que tengo”.

Además expuso que serán los consejeros quienes tomen las medidas necesarias, de acuerdo a como se desarrolle el proceso electoral. También pidió a los hondureños que salgan a votar, no por un partido, no por un movimiento, no por un candidato, sino que se sumen a las elecciones internas nada más que por amor a Honduras.

Nasry Juan Asfura Zablah, conocido como “Papi a la Orden”, es un político y empresario de 66 años que busca por segunda ocasión la candidatura presidencial del Partido Nacional.

Regidor y diputado: En 2006, fungió como regidor durante la gestión del exalcalde Ricardo Álvarez. También fue diputado del Congreso Nacional bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández y ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

Alcalde del Distrito Central: Asumió la alcaldía de Tegucigalpa por dos períodos consecutivos (2014-2022), destacándose por obras de infraestructura como pasos a desnivel y el mejoramiento de barrios y colonias.

Precandidato presidencial: En 2021, lideró el movimiento “Unidad y Esperanza”, ganando las elecciones internas del Partido Nacional, pero perdió en las elecciones generales frente a Xiomara Castro de Libre.